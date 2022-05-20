Как проверить кредитную историю на Госуслугах?

Педагог из Канаша делится с горожанами секретами финансовой грамотности

Ирина Озерова – преподаватель Канашского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Она не просто проводит лекции по финансовым и страховым дисциплинам, — будучи на одной волне с ребятами, помогает им готовиться к участию в финансовых конкурсах и сотрудничает с молодежным правительством Чувашии.

Недавно преподаватель озаботилась и проблемами старшего поколения. «Взрослые люди страдают от недостатка информации точно так же, как и студенты», – говорит Ирина Игоревна, отвечая на вопрос о причинах, побудивших ее пойти учиться на консультанта-методиста по финансовой грамотности. Не так давно она рассказывала о последствиях смены банка работникам городского Дома детского творчества, а затем — объясняла, как проверить кредитную историю сотрудникам Канашского межтерриториального медицинского центра.

Кредитная история хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и характеризует платежную дисциплину заемщика, пояснила эксперт. Таких бюро много, и каждые банк, микрофинансовая организация и кредитный потребительский кооператив вправе выбрать одно или несколько бюро, в которое передается информацию о заемщиках. То есть кредитная история человека хранится по частям в нескольких местах, и собрать ее воедино можно, только обратившись во все бюро.

Врач-педиатр Канашского медцентра Валентина Гаврилова на лекцию пришла из практических соображений. Заемщик с богатой кредитной историей, она уже получала у банка деньги на покупку машины и развитие личного подсобного хозяйства. А сейчас снова собралась брать займ, уже на квартиру для дочери, и во избежание ошибок решила уточнить свою кредитную историю.

Из лекции финансового консультанта Валентина Алексеевна узнала о способах получения информации: через Портал государственных услуг, любое бюро кредитных историй, банк, отделение почты, нотариуса или сайт Банка России. Кредитную историю, как оказалось, два раза в год можно запросить бесплатно.

На лекции медик узнала для себя и кое-что еще. Например, полный кредитный отчет о себе может получить только она. Но в целях выдачи кредита или займа основную часть кредитной истории могут изучить также банк, МФО организация, страховая компания или работодатель — только с письменного согласия заемщика. Исключение делается и для наследников: они вправе узнавать необходимые данные через нотариуса.

Применение полученным знаниям нашлось сразу же. После лекции Валентина Гаврилова запросила через Госуслуги свою кредитную историю. Рейтинг заемщика оказался высоким, и она подала заявку на ипотеку, которую оперативно одобрили.

Кстати

Кредитную историю можно узнать дистанционно