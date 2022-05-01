В Чебоксарах обсудили пути развития предпринимательства

И от маленького бизнеса может быть большая польза

Вчера, в преддверии Дня российского предпринимательства, прошло расширенное заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики.

Сектор малого и среднего предпринимательства развивается наиболее динамично, быстро реагирует на вызовы времени. Благодаря идеям и инициативам в этой сфере создаются новые продукты, сервисы, услуги. Как отметил Глава республики Олег Николаев, Правительство России уделяет значительное внимание поддержке предпринимательской инициативы и защите бизнеса.

«За последние два года мы существенно продвинулись в вопросах, прежде всего, взаимодействия государства и бизнеса. Позиция предпринимателей, их обратная реакция на те инструменты и механизмы, которые запускаются со стороны государства, имеют большое значение. Это помогает правительству быстро корректировать некоторые свои решения, если по ним возникают вопросы», — подчеркнул, в частности, руководитель региона.

Сегодня принимается много важных и необходимых решений для поддержки бизнеса в связи с санкционным давлением на Россию. Так, льготное кредитование будет осуществляться по сниженной ставке — до 13,5% для среднего и до 15% для малого бизнеса. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, среди возможных путей для выхода из кризисной ситуации — и предоставление кредитных каникул субъектам малого и среднего бизнеса. «Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы кредитные каникулы были постоянно действующим решением, — сказал Анатолий Геннадьевич. — Чтобы предприниматели, попав в сложную ситуацию, могли обратиться в кредитную организацию для получения отсрочки платежей по кредиту».

В свою очередь президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин поделился идеями и трендами малого и среднего бизнеса. «Опора России» — своего рода институт развития российского предпринимательства, чье региональное отделение успешно действует и в нашей республике.

Первое, на что обратил внимание Калинин, — разобщенность бизнес-сообществ. И напомнил, что в дореволюционной России существовали купеческие гильдии, цеховые союзы ремесленников. Бизнес-климат во многом зависит от самих предпринимателей. При этом руководитель «Опоры России» отметил низкую долю малого бизнеса в экономике страны — 20%, полагая, что она должна составлять не менее 40%. Но сейчас, по его мнению, подходящее время, чтобы повысить значение малого бизнеса в России и его долю в ВВП страны.

«Это нужно для быстрой и эффективной трансформации экономики. Необходимо предоставлять МСП дешевые кредиты, развивать оптовые рынки, нестационарную и ярмарочную торговлю, заниматься импортозамещением», — подчеркнул Александр Калинин.

В числе спикеров был и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич, рассказавший об антикризисных мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. По его мнению, в сложившихся условиях очень важно предоставить бизнесу необходимые инструменты для развития, включая финансовые.

Но большинство предпринимателей, даже используя льготные программы, не могут получить кредит, потому что испытывают дефицит залоговой массы. В этой связи корпорация запустила «зонтичный» механизм поручительства — упрощенный способ получения кредита.

«Если у предпринимателя не хватает залога, не надо ходить в корпорацию или региональную гарантийную организацию, все решения будут приняты в одном окне банка. И 50% от этой суммы возьмет на себя корпорация по развитию МСП. На сегодня 11 банков-участников в программе работают. Выдано с момента запуска «зонтичных» механизмов более 80 млрд рублей. Из них более 580 млн рублей предпринимателям Чувашии», — отметил Александр Исаевич.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил комплексный подход к развитию социального и молодежного предпринимательства. В республике фактически осуществляют деятельность 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Создана доступная и удобная инфраструктура поддержки предпринимательства. В прошлом году был создан Единый центр поддержки бизнеса.

К примеру, введена поддержка социальных предприятий в виде грантов, направленная на развитие и поддержку института социального предпринимательства путем финансирования существующих проектов. Только в прошлом году девяти социальным проектам оказана государственная поддержка на сумму 3,7 млн рублей для модернизации материально-технической базы, закупки нового современного оборудования и ремонта помещения.

По словам руководителя ведомства, в этом году продолжается работа по поддержке таких предпринимателей, и с учетом увеличения финансирования в 1,5 раза ожидается рост числа зарегистрированных социальных предпринимателей вдвое.

КСТАТИ

19 мая Глава республики Олег Николаев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич также подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе. Стороны договорились о расширении взаимодействия в рамках совершенствования системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан.