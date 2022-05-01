Делимся опытом в сфере закупок

Как в условиях санкций осуществляются закупки, кто их контролирует и какие сегодня есть новации в этой сфере, обсуждалось вчера в Чебоксарах на межрегиональной конференции «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса».

В работе первого дня форума приняли участие как очно, так и в онлайн-режиме порядка пяти сотен специалистов по государственным и муниципальным закупкам из разных регионов. Приветствовали гостей руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов и руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. В качестве спикеров выступили представители Минпрома и Минфина России, Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы.

Сегодня конференция продолжится. На круглом столе, который пройдет в компании «Кейсистемс», будут рассмотрены лучшие практики регулирования закупок у единственного поставщика, а также изучен региональный опыт по централизации и цифровизации закупок.

Есть чем поделиться на форуме и нашей республике. По словам гендиректора федеральной электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг» Дмитрия Сытина, Чувашия неоднократно занимала высокие места в национальном рейтинге прозрачности закупок. За 2021 год общий объем закупок в регионе в денежном выражении составил более 40 млрд рублей, 87% из 17 тыс. закупок являются конкурентными. Общаясь с журналистами, эксперт рассказал и о совместном проекте с республикой — «Портале малых закупок».

Подробности — в следующем номере газеты.