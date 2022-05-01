19 мая. Республика в событиях и лицах

1469 – русская судовая рать И.Д. Руно под ночь прибыла в Чебоксары. Как свидетельствует Московский летописный свод конца XV века, «начевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да и ночь всю ту шли, и приидоша под Казань на ранней зоре, маия 21». Это считается первым документальным упоминанием Чебоксар и датой основания города. В 1551 году земли чувашей вошли в состав Русского государства. С 1708 года – уездный город Казанской губернии.

1842 – несколько тысяч участников восстания чувашских и марийских крестьян Козьмодемьянского уезда, вооружённые вилами, топорами, косами, дубинами, рогатинами, дали бой правительственным войскам возле села Акрамово нынешнего Моргаушского района. Волнениями, названными в народе Шурча вăрçи (Акрамовская война), было охвачено более 200 селений. Руководили крестьянами ветераны Отечественной войны 1812 года. В ходе боя с солдатами погибло 29 мятежников. 382 человек были приговорены к крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 активных участников восстания сосланы в Сибирь на каторгу, сотни наказаны шпицрутенами. Причина мятежа – введение общественных запашек, возложение на крестьян новых налогов.

1915 — в д. Трехизб-Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Шемуршинского района Чувашской Республики) родился Николай Филиппович Ильбеков (Ильбек Мигулай), народный писатель Чувашской АССР. В годы Великой Отечественной войны был редактором фронтовой газеты «На разгром врага» 244-й стрелковой дивизии, прошел от Сталинграда до Балкан, демобилизовался из армии в звании майора. После войны работал старшим редактором Чувашского книжного издательства, ответственным секретарем правления Союза писателей Чувашии.

Известен как прозаик, публицист, переводчик. Автор более 20 книг рассказов, повестей и романов. Его произведения «Хура çăкăр» (Черный хлеб), «Мы – советские солдаты», «Тимĕр» и другие вошли в золотой фонд чувашской литературы. Инсценировка романа «Черный хлеб» долгие годы шла на сцене Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова.

За выдающиеся заслуги в области художественной литературы и создание особо ценных художественных произведений в 1970 году Николаю Ильбекову первому из чувашских литераторов было присвоено почетное звание народного писателя ЧАССР. Его именем названа улица в г. Чебоксары и в райцентре Шемурша, в родном селе установлен бюст писателя, в здании школы открыт музей.

1967 – состоялась премьера первого балетного спектакля — «Жизель» А. Адана на сцене Чувашского государственного музыкально-драматического театра. Солисты – выпускники чувашской балетной студии Ленинградского академического хореографического училища им. А.Я. Вагановой. Удивительный по своей красоте балетный спектакль соединил в себе грацию юных танцоров и изумительную музыку французского композитора. Публика рукоплескала изяществу и легкости танца Галины Васильевой и Александра Федорова, исполнявших роли Жизели и графа Альберта, утонченным движениям других воспитанников хореографического училища. 19 мая считается днем рождения чувашского балета.

1998 – в д. Васькино Моргаушского района открылся музей Николая Васильевича Никольского. Музей знакомит с жизнью и деятельностью выдающегося ученого, основателя первой чувашской газеты «Хыпар».