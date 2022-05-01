Олег Николаев, Глава Чувашии

«Чувашия получит более 1 млрд рублей на замещение рыночных обязательств муниципалитетов. Средства будут предоставлены в виде бюджетного кредита из федерального бюджета. Ранее был принят закон о поддержании финансовой стабильности региональных и местных бюджетов за счет реструктуризации или списания предоставленных кредитов, а также выделения новых бюджетных кредитов на замещение коммерческих. Так как Чувашия не имеет рыночных обязательств, — госдолг Чувашии сформирован из бюджетных кредитов — федеральные средства будут направлены на замещение коммерческих кредитов муниципальных образований республики. На прошлой неделе была подана соответствующая заявка на 1119 млн рублей, и на сегодняшний день она одобрена. Это позволит заместить рыночный долг г. Чебоксары в размере 1118 млн рублей и рыночный долг г. Алатыря в сумме 1 млн рублей».