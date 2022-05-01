Николай Горюнов: «Театр — это оркестр»

«…Вернувшись из армии, я узнал, что мой брянский однокурсник уехал в Чебоксары. И я тоже приехал сюда поступать. Сразу на третий курс попал. Прошелся тогда ночью по проспекту. Тишина, покой. Так мне понравился этот город, невероятно!..»

Так вспоминает о первом знакомстве со столицей Чувашии актер Русского драматического театра, заслуженный артист Чувашской Республики Николай Горюнов, который в этом году отмечает солидную творческую дату — 30 лет на сцене. Мастер импровизации, музыкальный, пластичный, остро чувствующий и ритм, и темп любой роли, — это тот актер, которого можно назвать любимцем зрителей.

ИЗ ДОСЬЕ Николай Горюнов родился в 1963 году в Казахстане, оттуда семья будущего актера переехала в г. Брянск. Учился в Брянском музыкальном и в Казанском театральном училищах. В 1987 году окончил театральное отделение Чебоксарского музыкального училища имени Ф. Павлова. Заслуженный артист Чувашской Республики. Награжден Почетными грамотами Министерства культуры и Госсовета Чувашии. По итогам 2008 года за роль Тома Диафуаруса в комедии Ж.Б. Мольера «Мнимый больной» актер награжден дипломом в номинации «Лучшая эпизодическая роль» в республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес»

В ставший родным театр Горюнов пришел после окончания учебы в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф. Павлова и недолгой работы в Театре юного зрителя имени М. Сеспеля. «Нас готовили для ТЮЗа как русскую группу, — вспоминает он. — Но потом мы попросились в Русский театр, и, спасибо, нас взяли и почти сразу засыпали ролями».

Уже первые его шаги на сцене Русского драмтеатра позволили говорить о Горюнове как об актере с масштабной творческой палитрой, многоплановом и незаурядном. В его театральной биографии образы психологического характера успешно соседствуют с образами комедийными. Его умение чувствовать характер, улавливать «зерно» роли не раз отмечали зрители: сложный, противоречивый Антуан Муре в спектакле «Ма-Мурэ» и эксцентричный Лузгин в спектакле «Фальшивая монета», разочарованный Герман из «Пиковой дамы» и обольстительный Давид в спектакле «Азалия», добродушный, жизнерадостный и молодцеватый Стива Облонский в «Анне Карениной» по роману Льва Толстого, шаловливый Пак в шекспировском «Сне в летнюю ночь» или мистер Пигден в спектакле «№ 13» — постановке, ставшей победителем в номинации «Лучший спектакль года» конкурса «Узорчатый занавес».

Немало добрых слов написали о Горюнове и театральные критики. Высоко, к примеру, они оценили работу актера в спектакле «Синяя-синяя речка» Бориса Вахтина: «Николай Горюнов в роли Михеева, всегда и все делающий так, как только он умеет, азартно рубящий сплеча и извергающий бессонные вулканы куража». Его дуэт с Екатериной Мальцевой в роли жены Михеева вызвал неподдельный восторг: «Колкие внешние «непохожести» делают их дуэт еще более пронзительным и притягательным. И любовь у них получается какая-то привольная, нагло вымахавшая до небес, словно сорняк в огороде. Невзирая на крупный режиссерский «помол», массовые картины щеголяют завидной дифференциацией, когда каждый занят своим делом и вместе с тем трудится на общую атмосферу».

Не менее органичен актер и в спектаклях детского репертуара — щедрая импровизация, юмор, все это Николай Горюнов вкладывает в свою роль, чтобы юная аудитория не скучала, радовалась и ощущала себя на настоящем празднике. Он вне какого-либо одного амплуа. Жизней, прожитых на сцене, много, но над каждым образом актер работает вдумчиво и почти никогда не проводит параллели между теми или иными персонажами.

Любовь публики завоевали и последние работы Николая Горюнова — Павел Петрович Кирсанов («Отцы и дети»), Иван Иваныч Городулин («На всякого мудреца довольно простоты»), Антонио Сальери («Маленькие трагедии), слуга Лука из недавней премьеры Русского драматического театра «Две шутки Чехова»… Насквозь театральный, ловкий, умело ведущий свою «роль», по-разному держащийся с окружающими Городулин сменяется блистательным слугой Лукой — персонажем, который может не просто рассмешить, а подарить зрителю хорошее настроение надолго, не переходя тонкую грань между комедийным и шутовским.

Герои Николая Владимировича зачастую наделены совершенно несопоставимыми чертами — и обаянием, и чертовщинкой, и способностью на подлость, однако в каждой роли незримо и ненавязчиво присутствует сам артист, тонко и точно чувствующий своего персонажа. Его умение выходить за рамки предложенного, пристальное внимание к, казалось бы, незначительным деталям неоднократно отмечали постановщики.

Самыми счастливыми моментами в работе Николай Владимирович считает найденную суть роли. «Не смогу вспомнить, каким годом датируется та или иная роль, — рассказывал он в интервью «СЧ». — Но счастье отдельных репетиций, точное попадание в характер — это действительно запоминается и остается с тобой навсегда». А сам театр для него — не просто место работы. «Театр — это такой оркестр, где все от всех зависит, все отражается на постановках, которые призваны делать людей человечнее, добрее, красивее…»

Наталья Макаренко