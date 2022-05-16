В Чувашию поступила крупная партия спортивного инвентаря

Новая партия отечественного инвентаря в рамках соглашения, подписанного с Минпромторгом России, поступила в спортивные учреждения республики, сообщили в Минспорта Чувашии.

На сей раз наша республика получила 40 мишенных установок для занятий биатлоном на общую сумму 368 тысяч рублей. Спортсмены смогут пользоваться новым оборудованием на базе республиканской спортшколы олимпийского резерва № 2. По словам директора учреждения Николая Лисина, установки предназначены в первую очередь для подготовки спортивного резерва. Биатлон входит в число базовых видов спорта в Чувашии. Новое оборудование будет способствовать развитию наших спортсменов.

СПРАВКА «СЧ»

При поддержке Минпромторга России спортшкола олимпийского резерва № 4 получила клюшки для игры в хоккей на общую сумму свыше 582,5 тысячи рублей. Также в спортивные учреждения республики поступили три аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности спортсменов.

Как подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров, в этом году поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортивные учреждения республики ожидается и в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета выделено практически 24,6 млн рублей.