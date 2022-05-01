16 мая в Чебоксарах пройдет I Открытый республиканский конкурс мелодекламации «Читаем и играем»

Творческое состязание посвящено юбилею Русского драматического театра и проводится при поддержке Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары и республиканской культурно-просветительской организации «Арт-Академия».

Организатором конкурса выступает Чебоксарская детская школа искусств № 2 — Детская академия искусств.

Участниками очного этапа конкурса станут 48 человек. Они продекламируют стихи и художественные произведения под мелодии на самых разнообразных музыкальных инструментах. Творческие состязания будут проходить в трех номинациях — «Читаем и играем русскую классику», «Читаем и играем произведения чувашских творцов» и «Читаем и играем советскую классику». А членами жюри станут известные чувашские музыканты и актеры Русского драматического театра. Также в рамках мероприятия для участников конкурса и гостей пройдет мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи.