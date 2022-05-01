Женщине грозит 20 лет тюрьмы за убийство своего ребенка

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Чебоксарского района, обвиняемой в убийстве трехлетней дочери.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), женщина совершила это зверское преступление в октябре прошлого года в своей квартире после ссоры на почве ревности с сожителем — отцом ребенка. Чтобы отомстить ему — решилась на убийство малолетней дочери, перекрыв ей дыхание.

Обвиняемая находится под стражей. После вручения ей копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в Верховный суд республики. По закону детоубийцам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.