Telegram и «Вконтакте» стали основными площадками диалога власти и граждан

После блокировки иностранных соцсетей представители власти делают основной акцент на общение с жителями регионов в отечественных соцсетях. Об этом рассказал в интервью информагентству URA.RU первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Как отметил спикер, видео и посты в Instagram (соцсеть, запрещенная в РФ) теряют от 40% до 60% охватов от региона к региону. Уменьшение контента произошло на 31%. На этом фоне российские соцсети – «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер Telegram — могут стать полноценной заменой заблокированным сетям. Особенно от блокировки иностранных соцсетей выиграли две площадки – «ВКонтакте» и Telegram.

«Прирост у «ВКонтакте» – более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22%. Если в Instagram* люди заходят, чтобы потреблять контент – фото и видео, то в «ВК» – чтобы переписываться. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли ВК перестроить свою рекомендательную систему, создать удобные ленты, полезные читателям и отражающие их интересы», – рассказал Кирилл Истомин.

Telegram растет так же сильно – за март суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков. Если раньше это была экспертная политическая сеть, то в последнее время набор тематик в ней расширился.

Именно эти две площадки АНО «Диалог» рекомендует органам власти в обязательном порядке использовать для работы. Уже более 70 губернаторов, открыли страницы в Telegram и в «ВК». В числе первых глав субъектов отказался от зарубежных соцсетей и усилил активное взаимодействие с жителями в российских сетях и глава Чувашии Олег Николаев.

Губернаторов и мэров будут оценивать с позиций ведения соцсетей: по качеству, числу подписчиков, охвату публикаций, скорости и качеству ответов на обращения. Кирилл Истомин подчеркнул – важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти должен общаться с людьми на той площадке, где удобнее гражданам. Социальные сети уже идут в сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала, на площадках появились такие функции, как голосование за благоустройство или получение госуслуг.