Телемедицина спасает жизни жителей Чувашии

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Получение дистанционных консультаций у высококвалифицированных врачей из федеральных центров стало хорошим способом медикам Чувашии согласовать тактику лечения сложных пациентов с лучшими специалистами страны.

Так, например, в Республиканском кардиологическом диспансере с начала года провели уже более 1500 сеансов телемедицинских консилиумов. И особенно востребованы такие сеансы связи в районных больницах республики — медики коллегиально подбирают тактику лечения, и это позволяет спасти самых сложных пациентов.

Опубликовано: 11 мая 2022 г.


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