Телемедицина спасает жизни жителей Чувашии

Получение дистанционных консультаций у высококвалифицированных врачей из федеральных центров стало хорошим способом медикам Чувашии согласовать тактику лечения сложных пациентов с лучшими специалистами страны.

Так, например, в Республиканском кардиологическом диспансере с начала года провели уже более 1500 сеансов телемедицинских консилиумов. И особенно востребованы такие сеансы связи в районных больницах республики — медики коллегиально подбирают тактику лечения, и это позволяет спасти самых сложных пациентов.