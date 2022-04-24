Алексей Андреев: Ни одну страну невозможно закрыть в рамках натурального хозяйства

26 апреля делегация строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» приняла участие в форуме «Инфраструктурное строительство. Курс на импортозамещение», организованном Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке ГК «Автодор». В центральной сессии форума приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, президент РСПП Александр Шохин, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль, председатель Совета НАИК Игорь Вдовин, генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев и другие представители власти, профильных ведомств и ведущих предприятий инфраструктурного строительства.

Исчерпывающую информацию о сложностях и перспективах российского импортозамещения в отрасли представили генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев и директор по производству холдинга Александр Эфа.

Алексей Владимирович обратил внимание участников на то, что доля российской техники в дорожном строительстве сейчас не превышает 30%. И если наши катки и грейдеры могут составить конкуренцию импортным машинам, то российских и даже китайских аналогов многих видов погрузчиков, перегрузчиков асфальта, ресайклеров просто не существует. Крупные строительные компании практически на всех проектах используют импортную технику. Особенно большим спросом она пользуется в регионах, отдаленных от производственных и логистических баз. Поэтому в одночасье отказаться от зарубежной техники российские строители не смогут.

Александр Эфа отметил, что поставки китайской техники тоже не стали мгновенной панацеей. «Закупки дорожно-строительной техники в Китае осложнены проблемами логистики, — пояснил он. — Нас призывают работать с Поднебесной, но там сейчас проблемы с коронавирусом и логистикой. Купить технику не проблема, а вот привезти ее оттуда – очень даже непросто: все порты Китая забиты грузовыми судами и их обслуживание идет крайне медленно».

Помимо техники, нет отечественных аналогов многих строительных материалов. С сожалением приходится констатировать, что предыдущая программа импортозамещения в строительной сфере не достигла намеченных результатов.

По мнению Алексея Андреева, для реального импортозамещения должна быть принята комплексная программа на уровне Правительства РФ. Заниматься этим должны не чиновники, не казначейства, а высококвалифицированные специалисты с качественным профильным образованием и многолетним опытом реальной, а не бумажной работы в строительной сфере.

Вместе с тем глава холдинга «Автобан» далек от мысли, что импортозамещение российский стройкомплекс проиграл. Возможности для программы «Импортозамещение 2.0» есть, но для этого нужно три жизненно важных элемента: много денег, много времени и безупречно четкое планирование.

«В двадцать первом веке ни одну страну при всем желании невозможно закрыть в рамках натурального хозяйства, — подводит итог Алексей Андреев. — Конечно, большинство отсутствующих позиций мы закроем китайскими, индийскими, корейскими или другими аналогами, однако это требует времени. Жизненно важно наращивать инвестиции не только в производство российской техники, но и в науку, профильные институты и университеты, инновационные исследования и полигоны. В российскую науку нужно вкладывать, в высшее образование нужно вкладывать. И жизненно необходимо прозрачное, надежное планирование. Каждый строитель должен знать, к какому году какие отечественные аналоги будут на рынке, и исходя из надежных данных планировать производство и развитие бизнеса».

НАША СПРАВКА

Форум «Инфраструктурное строительство. Курс на импортозамещение», организованный Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке ГК «Автодор» принял более 400 участников, в числе которых представители власти и ведущих предприятий в области инфраструктурного строительства. Среди ключевых спикеров форума — заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, президент РСПП Александр Шохин, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль, председатель Совета НАИК Игорь Вдовин, генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев, председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу и другие. Участники обсудили меры поддержки дорожно-строительной отрасли и перспективы ее развития в условиях новых экономических вызовов. Основными темами мероприятия стали: реализация Антикризисной программы поддержки строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства; исполнение Плана мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию правового регулирования в сфере транспортного строительства; меры сдерживания роста цен на строительные ресурсы, а также замещения импортного оборудования и техники на российские аналоги.

Антон Сергеев