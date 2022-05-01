7 мая. Республика в событиях и лицах

1878 – в д. Юрмекейкино Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Николай Васильевич Никольский, историк, этнограф, фольклорист, лексикограф, доктор исторических наук, профессор. Организовал издание первой чувашской газеты «Хыпар», был её редактором-издателем. Автор более 200 научных работ, 30 книг и брошюр. Его труды имели большую ценность для развития наук в Поволжье и практическую значимость в национально-государственном строительстве 1920-х годов, оказали влияние на развитие народного образования, лексикографии. Он являлся ведущим специалистом по истории и этнографии чувашского, марийского и мордовского народов. В марте 1917 избран председателем Общества мелких народностей Поволжья. Именем Н. Никольского назван проспект в Чебоксарах, его имя присвоено Чебоксарскому педагогическому колледжу. На родине в д. Юрмекейкино установлен памятник, в д. Васькино Моргаушского района открыт музей Н. Никольского.

1919 – в г. Барановичи Брестской области Белоруссии родилась Валентина Васильевна Амосова, первый декан медицинского факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, РСФСР.

Окончила Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова. С 1968 года – в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: заведующая кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией медицинского факультета, декан медицинского факультета. Большой вклад внесла в организацию анатомического музея университета.

Опубликовала более 100 научных работ по вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Была депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, председателем Чебоксарского комитета защиты мира.

1971 — звание Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру монтажников СМУ № 28 Чебоксарского стройтреста № 2 Михаилу Ивановичу Иванову и отделочнице Шумерлинского завода спецавтофургонов Нине Ивановне Ивановой.

2002 – в Алатырской средней школе № 7 открылся музей Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, единственной в Чувашии женщины, удостоенной этого высокого звания. Уроженка Алатыря до войны работала летчиком-инструктором аэроклуба в родном городе. В Великой Отечественной войне была заместителем командира 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка. Гвардии старший лейтенант З. Парфенова совершила 739 боевых вылетов на бомбардировку складов с боеприпасами, переправ, скоплений живой силы и техники противника. 18 августа 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза. Её именем названы улица и средняя общеобразовательная школа №7 в родном городе.