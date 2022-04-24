5 мая. Республика в событиях и лицах

1860 – в украинском городе Ровно родился Бронислав Ильич Гузовский, ученый-лесовод, лесничий Ильинского лесничества Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. Внёс большой вклад в насаждение, сохранение и приумножение дубрав на территории Чувашии. За время работы он заложил опытные культуры дуба на площади 1150 гектаров и разработал самобытный метод восстановления нагорных дубрав Среднего Поволжья. Свой опыт обобщил в книге «Хозяйство в нагорных дубравах Ильинского лесничества Казанской губернии» и в девяти других опубликованных трудах. Б. Гузовский еще при жизни получил признание лесоводов России как знаток ведения хозяйства в дубравах. Его именем в Чебоксарах названы улица и лесопарк, установлен памятник.

1899 – в чувашском селе Акшуат Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Барышский район Ульяновской области) родился Николай Васильевич Соколов, генерал-майор инженерных войск, Герой Советского Союза. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую семинарию, Самарские военно-инженерные курсы, курсы усовершенствования командного состава Красной Армии. Командир 3-й понтонно-мостовой бригады пол­ковник Н. Соколов при форсировании реки Висла 3–5 августа 1944 года в районе польского города Коло ру­ководил паромной переправой танков. Понтонёры двое суток отражали атаки, удержав позиции до подхода стрелко­вых подразделений. Звание Героя Совет­ского Союза присвоено 23 сентября 1944 года. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Кутузова 2-й степени, Красной Звезды (дважды), медалями.

1910 – в г. Петербург родился Аркадий Всеволодович Акцынов, живописец, заслуженный художник Чувашской АССР, РСФСР.

Учился в студиях Санкт-Петербурга, Москвы, Лозанны, в Академиях художеств Антверпена и Парижа. По возвращению на родину был репрессирован и долгие годы провел в ГУЛАГе, где встретился с будущей женой Людмилой Михайловной, с которой связана и его творческая биография. С 1968 года семья проживала в г. Чебоксары.

В числе его основных произведений: «Старые Чебоксары», «Есть на Волге утес», «Чебоксарская сирень», «Чувашский хмель» и другие. Многочисленные персональные выставки были организованы в разных городах России. Именем Людмилы Михайловны и Аркадия Всеволодовича названа малая планета № 7385 «Акцыновия».

1911 – в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Иван Тимофеевич Пронькин, бригадир тракторной бригады колхоза им. Ленина Вурнарского района. В 1948 году за получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур удостоен звания Героя Социалистического Труда.

2000 – в канун 55-летия Победы над фашистской Германией в Чебоксарах открылся Музей воинской славы Чувашской Республики. В 6 залах представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи, письма, награды участ­ников боевых действий и тружеников тыла. При музее работает клуб «Ветеран», проводятся уроки мужества, дни воинской славы. Здесь создана электронная база данных на каждого ветерана Великой Отечественной войны.

2000 – состоялась презентация 6-томника «Книга Памяти», в котором приведены данные о 106 тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны, уроженцев Чувашии.