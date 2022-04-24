5 мая. Республика в событиях и лицах

1860 – в украинском городе Ровно родился Бронислав Ильич Гузовский, ученый-лесовод, лесничий Ильинского лесничества Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. Внёс большой вклад в насаждение, сохранение и приумножение дубрав на территории Чувашии. За время работы он заложил опытные культуры дуба на площади 1150 гектаров и разработал самобытный метод восстановления нагорных дубрав Среднего Поволжья. Свой опыт обобщил в книге «Хозяйство в нагорных дубравах Ильинского лесничества Казанской губернии» и в девяти других опубликованных трудах. Б. Гузовский еще при жизни получил признание лесоводов России как знаток ведения хозяйства в дубравах. Его именем в Чебоксарах названы улица и лесопарк, установлен памятник.
1899 – в чувашском селе Акшуат Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Барышский район Ульяновской области) родился Николай Васильевич Соколов, генерал-майор инженерных войск, Герой Советского Союза. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую семинарию, Самарские военно-инженерные курсы, курсы усовершенствования командного состава Красной Армии. Командир 3-й понтонно-мостовой бригады полковник Н. Соколов при форсировании реки Висла 3–5 августа 1944 года в районе польского города Коло руководил паромной переправой танков. Понтонёры двое суток отражали атаки, удержав позиции до подхода стрелковых подразделений. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 года. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Кутузова 2-й степени, Красной Звезды (дважды), медалями.
1910 – в г. Петербург родился Аркадий Всеволодович Акцынов, живописец, заслуженный художник Чувашской АССР, РСФСР.
Учился в студиях Санкт-Петербурга, Москвы, Лозанны, в Академиях художеств Антверпена и Парижа. По возвращению на родину был репрессирован и долгие годы провел в ГУЛАГе, где встретился с будущей женой Людмилой Михайловной, с которой связана и его творческая биография. С 1968 года семья проживала в г. Чебоксары.
В числе его основных произведений: «Старые Чебоксары», «Есть на Волге утес», «Чебоксарская сирень», «Чувашский хмель» и другие. Многочисленные персональные выставки были организованы в разных городах России. Именем Людмилы Михайловны и Аркадия Всеволодовича названа малая планета № 7385 «Акцыновия».
1911 – в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Иван Тимофеевич Пронькин, бригадир тракторной бригады колхоза им. Ленина Вурнарского района. В 1948 году за получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур удостоен звания Героя Социалистического Труда.
2000 – в канун 55-летия Победы над фашистской Германией в Чебоксарах открылся Музей воинской славы Чувашской Республики. В 6 залах представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи, письма, награды участников боевых действий и тружеников тыла. При музее работает клуб «Ветеран», проводятся уроки мужества, дни воинской славы. Здесь создана электронная база данных на каждого ветерана Великой Отечественной войны.
2000 – состоялась презентация 6-томника «Книга Памяти», в котором приведены данные о 106 тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны, уроженцев Чувашии.