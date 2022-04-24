Чувашия отправила в ДНР и ЛНР еще 60 тонн продовольствия

Как рассказал сегодня на перроне железнодорожного вокзала Глава Чувашии Олег Николаев, в составе гуманитарного груза мука, крупа, продовольственный и семенной картофель. Это уже 5-я по счету отправка продовольствия на территории ДНР и ЛНР.

По информации «Чувашинформ», в Фонд развития Чувашии «Перле» поступило более 12.6 млн. рублей. Из них оплачены гуманитарные грузы на 1 103 500 руб., закуплены холодильники, стиральные машины и т.д. вынужденным переселенцам на 754 600р., в настоящее время готовятся договора на приобретение лекарственных средств на 500 000 р.

Фото Олега Мальцева