В Чебоксарах определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

В столице Чувашии подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из районов и городов республики.

Чемпионат проходил с 28 по 29 апреля в Чувашии на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

В соревнованиях приняли участие 129 конкурсантов из 20 учебных заведений региона. В итоге 30 человек стали победителями по 21 компетенции.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов считает, что чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» поднимает престиж рабочих специальностей и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сориентироваться в мире профессий: «Он помогает раскрыть свои таланты, другими глазами взглянуть на свои способности. Важно, что чемпионат «Абилимпикс» является эффективным механизмом для трудоустройства участников, продемонстрировавших свои навыки владения профессией, в том числе по специальностям, необходимым для развития региональной экономики, способствует их социализации и интеграции в трудовую среду. Также прошедший чемпионат полезен и работодателям, которые отмечают в участниках большой потенциал».

В сравнении с 2017 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 3,5 раза с 38 до 129, а число компетенций в 3 раза с 7 до 21.

Соревновательная программа проходила для двух целевых групп людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет и студентов. «Школьники» соревновались по компетенциям: Резьба по дереву, Художественное вышивание, Ремонт обуви, Вязание спицами, Обработка текста, Швея, Столярное дело, Вязание крючком. Студенты колледжей, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: Разработчик виртуальной и дополнительной реальности, Столярное дело, Обработка текста, Швея, Дизайн плаката, Экономика и бухгалтерский учёт, Промышленная робототехника, Ландшафтный дизайн, Веб-разработка, Поварское дело и другие.

Заместитель министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Ольга Хлебникова поздравила всех участников и победителей чемпионата и высказала необходимость поддержки конкурсов профмастерства, помощи в трудоустройстве всех заинтересованных лиц, а также оценила высокие показатели участников чемпионата.

Эксперты чемпионата провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших.

Победителям вручили ценные подарки, медали, грамоты, сертификаты, сувениры и подарки от спонсоров.

Победитель в компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт» Надежда Морозова отметила: «Конкурс «Абилимпикс» даёт мне возможность показать свои способности, проявить себя и в дальнейшем я планирую обязательно устроиться по выбранной специальности».

ДЛЯ СПРАВКИ

Во время проведения чемпионата на площадке Чебоксарского экономико-технологического колледжа участникам помогали 80 волонтеров из Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, Чебоксарского техникума ТрансСтройТех, Калининской общеобразовательной школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Вурнарского сельскохозяйственного техникума, МЦК-ЧЭМК, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, Новочебоксарского химико-механического техникума.

Победители (1 места) VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Чувашской Республике

(категории: школьники, студенты, специалисты)

Веб-разработка (Программирование)

Деменин Евгений Анатольевич

Вязание крючком

Калинина Евгения Варсанофьевна

Вязание спицами

Алексеев Владимир Николаевич

Дизайн плаката

Алексеева Валерия Сергеевна

Кирпичная кладка

Архипов Константин Юрьевич

Ландшафтный дизайн

Иванова Александра Александровна

Обработка текста

Александрова Гульнара Файзуллоевна

Никифорова Дарья Владимировна

Поварское дело

Сергеева Мария Александровна

Промышленная робототехника

Михайлов Самир Эдуардович

Разработчик виртуальной и дополненной реальности

Верховцев Владислав Павлович

Резьба по дереву

Григорьев Алексей Николаевич

Ремонт обуви

Козлов Николай Витальевич

Столярное дело

Афанасьев Николай Евгеньевич

Кириллов Даниил Валентинович

Художественное вышивание

Саерова Екатерина Владимировна

Художественный дизайн

Васильева Мария Владимировна

Швея

Розова Виктория Анатольевна

Самойлова Алина Николаевна

Экономика и бухгалтерский учет

Морозова Надежда Алексеевна

Малярное дело

Волкова Кристина Николаевна

Лабораторный химический анализ

Лутков Максим Сергеевич

Ресторанный сервис

Туманова Анастасия Эдуардовна

Чувашская вышивка

Филиппова Виктория Юрьевна

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе «Чебоксарского экономико-технологического колледжа» Минобразования Чувашии, при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно пройдет в Москве.