Правительство России расширит меры поддержки производителей овощей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На субсидии в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства» смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной продукции. Еще одно изменение касается сельхозпроизводителей, строящих или модернизирующих овощехранилища. Они смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ. Отбором проектов будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза.
Сейчас поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля и других овощей, осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.


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