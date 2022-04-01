Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин поздравил «СЧ» с юбилеем

На имя генерального директора — главного редактора АО «Газета «Советская Чувашия» Владимира Васильева пришло поздравление главного редактора «Российской газеты» Владислава Фронина.

От имени издания правительства российской федерации он поздравил сотрудников и ветеранов республиканской газеты со 105-летием «Советской Чувашии».

«Будучи ровесницей и современником большинства великих событий и вех в истории нашей страны, Ваша газета всегда достойно несла свою миссию, давала читателю самую актуальную информацию и всегда отвечала самым высоким стандартам отечественной журналистики. Ваше издание стало не только надежным источником для множества читателей, но и настоящим верным другом».

Владислав Фронин назвал большой честью поздравить коллектив редакции с этой знаменательной датой.

Главный редактор «Российской газеты» пожелал своим коллегам из «Советской Чувашии» не снижать достигнутого уровня, «быть всегда актуальными и интересными».