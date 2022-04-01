За год 48 тысяч пенсионеров посетили занятия по программе «Активное долголетие»

Продлеваем жизнь движением

«Сидеть на диване перед телевизором и на лавочке перед подъездом — это не мое», — утверждает Галина Долгова. Она — пенсионерка и постоянный участник программы «Активное долголетие». Внедренная по указу Главы Чувашии в 2020 году социальная программа направлена на поддержку старшего поколения в занятиях спортом. Для этого в профильных заведениях Чувашии пенсионерам выделяется специальное время: в соответствующие дни и часы можно на безвозмездной основе посетить тренажерный зал и бассейн. И так — по всей республике.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашской Республики: «Практическая реализация Указа Главы Чувашии Олега Николаева «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни», который подразумевает организацию бесплатных занятий для лиц старшего возраста в часы их минимальной загруженности, доказала свою эффективность. Сегодня мы видим, что пожилые граждане с удовольствием посещают такие занятия, которые организованы во всех муниципальных, республиканских спортивных школах и учреждениях, — а их у нас более 50. За прошлый год число посещений бесплатных занятий пенсионерами составило порядка 48 тысяч.

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» регионам поставлена задача к 2024 году вовлечь в систематические занятия спортом не менее 25% людей старшего возраста. И мы планомерно приближаемся к достижению данного целевого показателя. В Чувашии сегодня 17,2% пожилых активно занимаются физической культурой и спортом».

«Мне 67 лет, мне здесь очень нравится! Хожу с самого начала, как только по Чувашии открыли эту программу для пенсионеров. Моя цель — здоровье и личное общение с людьми. Надо поддерживать себя, не раскисать. Я глубокая пенсионерка (смеется). Вожу машину, завела собаку, у меня два внука. Теперь загружена по макушку — и мне это нравится», — говорит Галина. Она — жительница Чебоксар и предпочитает заниматься в Спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды.

До этого спортом не занималась.

«Сразу соблазнил бассейн. Этот центр устраивает меня во всех отношениях. Очень хороший персонал. А тренер Дима — вообще великолепный, мы с ним душа в душу. Он все очень хорошо объясняет», — женщина сияет от удовольствия.

На регулярной основе занятия по программе именно здесь посещают порядка 40 человек. Два раза в неделю бассейн, еще два раза — тренажерный зал. Исполняющий обязанности директора СШОР № 7 Анатолий Семенов уверен, что программа «Активное долголетие» для пенсионеров очень важна.

«Как я вижу по их лицам, они эти дни ждут, занимаются. Для них это, наверное, не только спорт, но и общение, дополнительные знакомства. Когда люди уходят на пенсию, общения для них становится меньше. А спорт всегда сплачивал людей. Поэтому я считаю, что поддержка старшего поколения — хорошее дело», — говорит он.

На соответствующий вопрос корреспондента Анатолий Михайлович отвечает, что сам регулярно поддерживает форму. Можно было и не спрашивать: это и так видно по его подтянутой фигуре.

…В тренажерном зале царит рабочая атмосфера. Приверженцы уважительного к своему организму отношения сосредоточенно занимаются — кто на велодорожке, кто на беговой, кто работает с тренажерами. Многие просят не фотографировать и воздерживаются от общения (как и Галина, кстати, изначально) с нами даже во время пауз: видимо, боятся сбить настрой и темп. Профессиональный подход!

Но вот с нами готова поговорить Алевтина Тюпина. Всю запланированную на этот день программу она как раз выполнила. На вид ей лет 65, по факту — 79. «Впечатления замечательные. Я здесь полгода тренируюсь, за это время у меня укрепились мышцы — и руки, и ноги. Для этого всего тут есть все тренажеры. Походка уверенная стала, себя чувствую увереннее, счастливее, потому что люди тут хорошие. А тренер — вообще замечательный, внимательный очень», — говорит она.

Впрочем, по словам Алевтины Ивановны, спорт занимает значимое место для нее на протяжении всей жизни. Еще в Казани она занималась в студенческом обществе «Буревестник», выступала на соревнованиях, посещала группы здоровья, уже переехав в Цивильск. Сейчас занимается здесь, в рамках программы «Активное долголетие». Поддерживает контакты с другими любителями занятий — преимущественно с теми, кто не пропускает их. «Я сама не люблю пропускать. С теми, кто постоянно ходит сюда, с теми и дружу», — сказала Алевтина Ивановна, добавив, что они совместно ходят на прогулки, зимой — на лыжные.

Приходят поднять настроение

Тот самый «тренер Дима», инструктор по спорту Дмитрий Макаров, восхищен тем, как и с каким подходом занимаются здесь пенсионеры. «Очень позитивные, все друг друга поддерживают. Есть разные люди. Есть те, кто, не занимаясь на тренажерах, просто танцует. Одна женщина признается, что приходит просто поднять себе настроение. Люди здесь с позитивной энергией, которые хотят двигаться и улучшать свое здоровье. Соответственно и мне, как тренеру, приятно с ними работать, потому что они ответственные, выполняют все задания, которые даю», — говорит тренер.

Дмитрий отмечает, что они приходят регулярно, в любую погоду. Но призывает находить время и для отдыха. «Некоторые посетители — трудоголики, не дают себе отдыхать. Здесь занимаются без остановки. Мы им рекомендуем снижать нагрузку, контролировать свою двигательную активность вне спортзала», — говорит Дмитрий.

Также ему импонирует в этой категории любителей спорта тактичное отношение, например, к тому, что для занятия на том или ином инвентаре порою приходится ждать очереди. «Я заметил, что, как правило, люди сюда приходят без сильных претензий «почему этого нет». Они не те, кто говорит «вынь да положь». Если какой-то тренажер занят, они аккуратно ждут своей очереди и не возмущаются», — отмечает он.

Мне вспоминается произведение «Наши» писателя Сергея Довлатова. Фразой «В здоровом теле — соответствующий дух» он цитирует своего дядю. «В свои шестьдесят три года дядя отлично бегал», — написал о родственнике Довлатов. Сейчас мы видим, что благодаря социальной программе поддержки в Чувашии развивается формация активных пожилых людей. Которые, несмотря на свой возраст, могут дать фору молодым.