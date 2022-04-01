ДТП на Ядринском шоссе у Чебоксар едва не обернулось трагедией

Вечером 21 апреля в службу спасения позвонила взволнованная автоледи и сообщила, что ее машина вылетела в кювет и почти по крышу оказалась в воде. Двери «Шевроле Авео» заблокировались, выбраться самим у женщины и ее несовершеннолетней дочки никак не получалось, а машина тем временем заполнялась холодной водой. На крики о помощи никто не реагировал, автомобиль с дороги было не видно. Спас звонок на номер 112. Как сообщает «Чувашинформ«, спасатели по навигатору определили место нахождения автомобиля — возле дачного поселка «Поляна», а прибыв на место ДТП, разбили стекло водительской двери и извлекли замерзающую семью из машины.
Опубликовано: 25 апреля 2022 г.
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Хроника ЧП
ДТП
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