До Казани довезут «Чайки» и «Валдаи»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия и Татарстан планируют запустить перекрестные пассажирские перевозки по Волге. Об этом на прямой линии на радио «Рекорд» рассказал Глава республики Олег Николаев. По договоренности с Республикой Татарстан отправиться по Волге в Казань можно будет уже с 1 июня. Со стороны Чебоксар в рейс отправится судно на подводных крыльях «Валдай», а из Казани — «Чайка». Прогулочные суда также смогут делать остановки в других городах:
в Мариинском Посаде, а в последующем — и в Козловке. Между тем депутат Госдумы РФ Алла Салаева в своем телеграм-канале сообщила, что Комитет Госдумы по туризму в июне проведет в Чувашии круглый стол «Эра внутреннего туризма: инфраструктура, мастер-планы, экономика», и на нем пройдет презентация речного туристического маршрута между Чебоксарами и Казанью.

Опубликовано: 22 апреля 2022 г.


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