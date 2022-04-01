Пасхальное Послание Высокопреосвященнейшего Савватия, Митрополита Чебоксарского и Чувашского, главы Чувашской Митрополии

Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха!… (стихира Пасхи).

Приветствую всех вас, моя боголюбивая паства, и обращаюсь со словами мироспасительного пасхального утверждения: «Христос Воскресе!». С одной стороны, этих двух слов, свидетельствующих о воскресении Иисуса Христа из мертвых, вполне достаточно для отражения сути празднуемого события. Но поскольку, по слову святого апостола и евангелиста Луки, «от избытка бо сердца глаголют уста…» (Лк. 6:45), а также потому, что не может в этот светлый день сердце человека не ликовать и не радоваться, обращаюсь к вам, мои дорогие, со своим традиционным пасхальным посланием.

Воскресение Христово – величайший «праздников праздник и торжество из торжеств». Об этом мы неоднократно слышим в песнопениях праздника, проповедях священников, а также читаем об этом в святоотеческих писаниях. Но для того, чтобы понять все многообразие смыслов, которые заложены в данном чудесном событии – спасительном Воскресении Иисуса Христа из мертвых, нам потребуется немало времени и не одно пасхальное послание, потому как событие это коренным образом изменило мир и стало основой нашего спасения. Иисус Христос прошел через смерть, но она не имела власти над Ним, поэтому в тропаре Пасхи мы слышим слова «смертию смерть поправ». С момента Воскресения Христова для христианина открывается возможность вечной жизни: «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало» (тропарь 2-й песни Пасхального канона). Воскресение Христово – это не только центральное положение православной веры, но и утверждение христианской надежды, что как Христос Воскрес, так и верующие в Него воскреснут, «каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15:23). Таким образом, нам всем необходимо понять и усвоить, что Воскресение Христово имеет прямое отношение ко всем нам – христианам, которые должны благодарить и славословить Христа, открывшего нам путь вечного спасения, за бескрайний искупительный подвиг, совершенный ради всех нас.

Пасхальные дни – это дни подлинной радости и настоящего счастья. С наступлением этих святых дней мне вспоминается отрывок из романа «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева, как главный герой Иван по-детски радуется наступлению Пасхи: «Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная… Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки — всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон» . Такие радостные, детские, пасхальные воспоминания, уверен, есть и у каждого из вас – свои, особенные. Есть они и у меня, и связаны они с родным для меня Введенским кафедральным собором. Радость пасхальных дней не может сравниться ни с чем иным. Важно не растерять эту радость и не стать равнодушными к тому, что происходит вокруг нас, и к ближним, которые нас окружают. Равнодушие — весьма опасное состояние человека, которое способно привести его ко многим тяжким грехам. К сожалению, для многих равнодушие стало нормой, естественным порядком устроения души. Необходимо избегать этого страшного состояния. Порок этот не новый, о нем мы слышали и в притче Господа нашего Иисуса Христа о милосердном самаряныне. Поэтому призываю всех вас – удаляйтесь равнодушия, безразличия, апатии. Начните с малого: замечайте в обыденном дне – необычное, в рядовой рутине дня – особенное, в серости будней – краски дня, которыми украшена вся наша Богом данная жизнь. Нужно лишь быть внимательнее, более сосредоточенными. Всё Евангелие преисполнено воззваниями к каждому из нас быть деятельными, не лениться, оказывать каждому должное благорасположение и почтение, быть внимательными к нуждам других людей. Призываю вас тщательно стремиться к исполнению Евангельского слова и иметь, по совету святителя Феофана Затворника, «горение духа», которое можно как поддерживать и усиливать, так и погасить: «…Погасни сей дух, погаснет и жизнь христианская… Гореть духом значит посему, всеусердно ревновать о том, чтобы угождать Господу, святую волю Его исполняя неопустительно…» .

В прошедшие несколько лет весь мир столкнулся со страшной эпидемией, унесшей жизни многих людей. Милостью Божией в нынешнее время болезнь отступает, различные ограничения снимаются, однако сейчас мы переживаем иные времена, связанные с происходящими событиями на Украине, когда, вследствие вмешательства сторонних сил, проливают свою кровь два братских народа, принявших некогда Святое Крещение «от единыя купели» . В этой связи обращаюсь к вам с призывом – совершайте ежедневную молитву Владыке Вседержителю о восстановлении мира и всегда помните наставление святого псалмопевца Давида: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс. 30:25). Несмотря на все трудности, искушения, скорби и переживания, да будет для всех нас Светлое Христово Воскресение залогом всеобщей радости.

Всечестные отцы, боголюбивые монашествующие, дорогие братья и сестры! От преисполненного великой радостью сердца паки и паки поздравляю со всеспасительным праздником Светлого Христова Воскресения. Да озарит Всещедрый Господь всех вас Светом Своего Воскресения, да укрепит вас в ваших благих делах и да поможет в усердном служении на благо Церкви, Отечества и ближних. Вновь, традиционно, обращаюсь к вам с просьбой – передать мое архипастырское благословение и поздравление с великим праздником Пасхи всем, кто встретится в эти святые дни на вашем пути.

С любовью о Христе Воскресшем,

САВВАТИЙ,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии.