21 апреля — День местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!

Всех муниципальных и государственных служащих объединяет одно стремление, одно большое дело – сделать жизнь граждан в нашей любимой республике комфортнее и лучше. От вашей эффективной работы на местах зависит очень многое. В круг ваших повседневных забот входит модернизация дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, благоустройство дворов, улиц и общественных пространств, привлечение инвестиций и многое другое. Основой эффективного решения всех этих задач, безусловно, являются ваш профессионализм, открытость, отзывчивость и умение работать с инициативами жителей. Как сказал о местном самоуправлении Президент России Владимир Путин: «У этого самого близкого к людям уровня публичной власти огромная сфера ответственности».

Сегодня местное самоуправление в республике, как и во всей стране, находится на пороге перемен. До конца 2022 года завершится трансформация сельских районов Чувашии в муниципальные округа, главная цель которой – обеспечение наиболее эффективного развития территорий в интересах населения. Переход на одноуровневую систему позволит консолидировать финансовые ресурсы, ускорить управленческие процессы, чтобы четко и быстро реагировать на запросы жителей и решать первоочередные проблемы.

Уважаемые коллеги! Примите слова благодарности за ваш созидательный труд и вклад в процветание родного края. Желаю вам максимальной включенности в решение общих задач и национальных целей. Здоровья вам, счастья и успехов в реализации всех намеченных планов!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев