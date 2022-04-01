Обменники заработали, но есть сложности

Купить наличную валюту в первые дни возобновления таких операций оказалось довольно сложно. Как отмечает газета «Коммерсантъ», в ряде отделений крупных кредитных организаций она чаще всего отсутствовала, в других ее предлагали только премиальным клиентам. А в небольших банках курс на 25% превышал биржевой.

По мнению экспертов, это связано с дефицитом наличных из-за санкционного ограничения на ввоз банкнот в РФ и нежеланием граждан нести их в банки. Отсутствие валюты в крупных банках объясняют несколькими основными причинами.

Во-первых, согласно требованиям ЦБ, продать можно только тот объем валюты, который был приобретен с 9 апреля. То есть необходимо в автоматическом режиме выставить лимит на продажу долларов и евро по всем отделениям, «в противном случае банк тут же нарвется на предписание ЦБ».

Это не самая тривиальная задача, уточнил один из собеседников «Ъ», поскольку нужно исключить вероятность одновременной продажи в разных отделениях двух сумм, из-за которых в результате будет превышен лимит, пишет газета.