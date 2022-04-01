Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Надежный партнер»

Десять дней осталось у клиентов «Т Плюс» — юрлиц и владельцев нежилых помещений, чтобы стать участниками розыгрыша призов.
В рамках акции «Надежный партнер» он будет проведен среди потребителей, зарегистрировавшихся в Личном кабинете или подписавшихся на электронный документооборот и оплативших до 30 апреля 2022 года квитанции за тепло и горячую воду за апрель и май. При этом у клиентов не должно быть задолженности перед «Т Плюс».
Розыгрыш состоится в мае. Победители будут выбраны «ЭнергосбыТ Плюс» с помощью генератора случайных чисел.
Напомним, оплатить услуги энергоснабжения проще и удобнее всего дистанционно: при помощи онлайн-сервисов на официальном сайте компании chuvashia.esplus.ru
Подробную информацию об условиях акции «Надежный партнер» можно получить по телефонам:
+7 (8352) 36-73-27 (Чебоксары)
+7 (8352) 76-50-38 (Новочебоксарск)
А также в офисах продаж и обслуживания клиентов.
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Организатор акции – АО «ЭнергосбыТ Плюс».