Мир необъятен, если в нем согласье…

Прозаическое слово бывает лирично и обрывисто, прямой речью и косноязычным описанием, монологом автора и диалогом с читателем… Можно много еще подобрать парных сравнений. И с легкостью приложить все то же самое к поэзии. Так чем же одно отличается от другого? Зачем изо дня в день, из года в год маститые и не очень «мастера пера» творят очередное рифмованное произведение? Особенно — когда текста всего четыре строчки?!

Можно не воспринимать поэзию как таковую, безо всякой серьезности относиться к ней. Но есть авторы, чье творчество «заходит» в тебя буквально через пять-шесть стихотворений. И кто бы что ни говорил, а выразить в четырех строках мысль и заставить читателя задуматься, а иной раз и додумать мысль поэта, на мой взгляд, и есть несомненный талант. И с каким удовольствием читаются такие небольшие сборнички, как «Клубок судьбы» Юрия Семендера.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Юрий Семендер (Семенов) родился 2 января 1941 года в д. Таныши Красноармейского района. Окончил Чувашский государственный университет. Работал в Цивильском райкоме ВЛКСМ, редакции районной газеты «Путь Октября», Чувашском книжном издательстве. В Союзе писателей СССР с 1973 года. В 1974–2004 годах — главный редактор журнала «Ялав».

В литературу пришел в начале 1970 годов, опубликовав поэтические сборники «Тупа» (Присяга) и «Çĕр çаврăнать» (Орбита). Его стихи и поэмы изданы более чем на 20 языках народов России и мира. Основные издания: «Аван-и, салтак», «Автан мĕншĕн авăтатьь», «Ниме», «Черное и белое», «Хуркайăк çулĕ» и другие.

Проявил себя и как переводчик: им переведены на чувашский язык «Слово о полку Игореве», тексты Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Александра Твардовского и другие. На сцене чувашских театров поставлены пятнадцать драм и комедий русских, украинских, белорусских, башкирских и марийских авторов в переводе Юрия Семендера. В творческом содружестве с чувашскими композиторами Ф. Лукиным, Г. Лебедевым, Г. Хирбю и другими им создано более 300 песен. Известен и как автор многих литературоведческих статей и очерков.

Здесь есть чему поучиться и начинающему стихотворцу, и зрелому мастеру, есть над чем задуматься простому читателю. В авторском предисловии сразу задан вектор: «Чуваши — народ восточный. Бери любую версию о происхождении наших предков — камнем преткновения все равно станет Восток». И творит чувашский поэт, вдохновляясь образцами поэзии Рудаки, Низами, Омара Хайяма, Саади и других арабских и тюркских поэтов. Как результат — в размышлениях о жизни сочетаются философская глубина и лирическая проникновенность.

Здесь нашлось место размышлениям о политике и любви, гордости и гордыне, родном крае и женщине, языке и межличностных отношениях, дружбе и чиновничьей бюрократии, значении слова и его нынешней цене, таланте и пробивной силе локтей… Как много тем и насколько порой созвучны оценки твоим собственным!

Что притягательно для меня в этой книге — возможность диалога. Поэт настроен на читателя, он обращается к нему (к нам!) с наставлениями или вопросами. Вот, к примеру, сколько жалоб слышно на заевший быт, на недоступность того или иного, и — совет от стихотворца: «Спасибо, голод: ценим хлеба вкус. // Любовь, спасибо: твой несем мы груз. // Спасибо, враг мой, за твою науку: // Теперь и сам ты видишь — я не трус». Буквально одним росчерком пера Юрий Семендер обращает нас от хорошо усвоенной культуры потребления к азам духовности, к внутреннему духовно-нравственному развитию.

Как хлестко звучат ни к кому конкретно не обращенные и в то же время касающиеся всех слова: «Стоит, от злости разъярен, // На зеркало взгляд устремлен. // Ударит? Зеркалу не страшно: // Не разобьет же Правду он». В какой-то момент жизни это можно сказать о каждом из нас. Только вот не хотим верить такому о себе. И тогда — отповедь от поэта: «Обижен ты лицом едва ли, // Да и в глазах — живой огонь. // Когда же скромность раздавали, // Зачем не протянул ладонь?». Не забывайте о человечности! — вот чему учит Юрий Семендер. В каждое мгновение жизни человек должен оставаться Человеком. Иначе — картина с натуры: «Обильное застолье у людей: // все с пылу-жару, ешь себе и пей. // Такой разгул! Сижу полуголодный, // Как будто нет меня среди гостей».

…Буквально недавно имел место такой эпизод. Один мой хороший знакомый попросил: «Вот объясни, почему технически человечество стремительно развивается и движется вперед, а духовного роста мы или вовсе не наблюдаем или идет регресс?» Что-то я тогда сказал, но потом над этим вопросом задумывался вновь и вновь. И решил, в первую очередь для себя: это происходит потому, что люди, наши русские (в расширительном понимании русской культуры) люди, следуя веяниям Запада, подгоняют себя под культуру потребления, утрачивая за внешним эффектом свое внутреннее стержневое развитие. Давайте просто вспомним, что корнями мы — Восток, и тогда в душе на благодатной почве произрастет новое, хорошее, плодотворное… И книги, подобные сборнику Юрия Семендера, возвращают читающего к истокам, к примату внутреннего над внешним, к человеческому в человеке…

Вопросы:

1. Что, по словам Юрия Семендера, сказал Сталин о чувашах?

2. Как ответил поэт на вопросы: Кого раньше всех поднимаю? Кого за безделье ругаю?

3. Что лучшего, по мнению Юрия Семендера, поэт может отобрать для своей антологии

Федор Козлов