В Чебоксарах пекарь осталась без руки

Беда случилась, когда работница чебоксарской кондитерской фабрики находилась в конфетно-десертном цехе.

При работе на оборудовании по производству вафельных изделий пекарь получила травму в виде «травматической ампутации правой руки на уровне нижней трети плеча». Женщину госпитализировали, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда на предприятии, а затем принято соответствующее процессуальное решение.

И новое ЧП на стройке. Вечером 6 апреля на площади Речников в Чебоксарах, где возводится многоквартирный дом, с высоты 12-13 этажа на рабочего, находившегося внизу, сорвался и упал лист фанеры. От полученных травм мужчина скончался.