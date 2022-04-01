На оформившего на чужой паспорт юрлицо завели уголовное дело

В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания юридического лица.

По версии следствия, в декабре прошлого года в городе подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть там руководителем, представил знакомому для государственной регистрации фирмы свой паспорт. А дальше пакет соответствующих документов вместе с паспортом был представлен в налоговую службу. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации в Казани. Гражданин, подработавший на своем паспорте, стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом. Идет следствие.

В СУ СКР по Чувашии напоминают гражданам, что, соглашаясь на фиктивное оформление на себя различных юридических организаций, легко стать жертвой мошеннических схем. Фирмы-однодневки часто создаются недобросовестными людьми для прикрытия своей преступной деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, с целью списания на третье лицо долгов организации. Так что будьте внимательны, не дайте себя обмануть.