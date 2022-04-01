Едва дав показания по одним кражам, братья снова идут на «промысел» в супермаркет

Есть дети, которые случайно свернули не на ту дорожку и которых еще можно спасти. За таких ребятишек инспекторы по делам несовершеннолетних борются, как за своих. Но порой даже у опытных воспитателей в погонах опускаются руки.

В Чебоксарах практически в каждом отделе полиции и службе организации дознания МВД по Чувашии знают братьев-погодков, промышляющих мелкими кражами в супермаркетах. У каждого из них в принципе своя «группа прикрытия», но бывает, братья одновременно попадают в полицию и тогда пересекаются в коридорах территориальных органов внутренних дел. Одному еще нет восемнадцати, но оба уже не раз судимы. «Разговаривать с ними очень трудно, — признается начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по г. Чебоксары Анна Шетяева, — свою вину они не отрицают, но «достучаться» до них не получается».

Вроде и жалко этих неприкаянных бродяжек, и поговорят с ними сотрудники по-человечески, и подкормят. Но, бывало, даже сразу после очередного допроса в отделении братья-клептоманы сворачивали в ближайший магазин, где снова наполняли свои небольшие, но на практике весьма вместительные наплечные сумки и проносили мимо кассы. Привычный «ходовой» набор: дорогой алкоголь, шоколадная паста, шампуни. Все это подешевке мгновенно сбывается, по всей видимости, через знакомых предпринимателей, потому что воруют пацаны не по-детски: за день могут «обработать» до трех-четырех магазинов.

Просматривая записи камер видеонаблюдения торговых точек, полицейские мгновенно узнают «своих» подопечных по давно нечесаным, нестриженым головам и заношенной одежде. Примелькались воришки и в чебоксарских магазинах, во многие из которых путь им теперь заказан — разворачивают уже на входе. Но отказываться от своего единственного источника дохода «несуны» не собираются — совершают вылазки в другие города и райцентры республики.

К сожалению, на кражи братьев толкает не только голод: оба страдают зависимостью от токсичных веществ, спускают деньги и в компьютерных центрах. Такой образ жизни кажется им привлекательным, несмотря на риск попасть в места лишения свободы. Даже несовершеннолетнему из братьев довелось сидеть в СИЗО, когда не выполнил решение суда об обязательных работах. И своего ближайшего друга-подельника он тоже «потерял» — недавно суд приговорил того к реальному сроку в воспитательной колонии…

Мама, воспитывающая сыновей в одиночку, похоже, поставила на них крест. Когда младшему в очередной раз грозила судимость, женщина сразу сказала дознавателю, что не собирается представлять его интересы — пусть выкручивается сам как знает. В марте нынешнего года Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил 17-летнего чебоксарца к 6 месяцам ограничения свободы. Однако вряд ли юноша сумеет выполнить все обязательства по приговору: полицейские сбились с ног, разыскивая подсудимого уже только для того, чтобы судья мог озвучить ему свое решение…