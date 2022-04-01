Тайна одной фотографии

Владимир Жебит, ветеран «СЧ»:

Это фото я храню уже 45 лет. Его мне подарил полковник, участник Великой Отечественной войны Евгений Пелеев.

А дело было так. В 1977 году наша страна готовилась отмечать 60-летие Советской власти. Естественно, эта тема занимала главное место на страницах газет, в том числе и нашей «Советской Чувашии», где я работал корреспондентом отдела пропаганды. Мы печатали материалы о достижениях рабоче-крестьянской власти, о людях страны Советов. Авторами многих публикаций были читатели газеты.

Однажды в редакцию прислала письмо активный рабкор, воспитательница детского сада из Цивильска Нина Забавина, которая рассказывала о многочисленной семье Пелеевых из села Первое Чурашево Мариинско-Посадского района. И, в частности, сообщала, что ее дядя, генерал Евгений Иванович Пелеев, живет и работает в Москве, занимает высокие должности. Письмо заинтересовало редакцию, и меня решили отправить в командировку в Москву…

Найдя указанный Ниной Анатольевной адрес, я позвонил в дверь. Открыла мне немолодая уже женщина, как оказалось, жена «генерала» Нила Павловна. Узнав цель моего визита, она несколько озадачила:

— А Евгений Иванович не генерал, а только полковник. Да вы подождите, он скоро придет и сам все расскажет.

А вскоре появился и сам хозяин. Мы как-то быстро нашли с ним общий язык, словно были знакомы много лет. Евгений Иванович оказался интересным собеседником. Начали разговор с семьи нашего героя. Он оказался 21-м (предпоследним) ребенком у родителей. Разумеется, отцу, Ивану Егоровичу было трудно прокормить такую ораву. Земли было мало, да и та плохая. Приходилось бондарничать, плотничать, заниматься отхожим промыслом. Так и сводил концы с концами.

— Только Советская власть дала нам надежду на лучшую жизнь, — размышлял Евгений Иванович.

Не удивительно, что три старших брата Пелеевых в годы гражданской войны пошли ее защищать с оружием в руках.

А когда грянула Великая Отечественная война, уже семь человек из семьи встали в ряды защитников Родины…

Слушателя Военной академии имени Фрунзе Евгения война застала на стажировке в Белоруссии. В сентябре состоялся выпуск, и старшего лейтенанта Пелеева направили на Южный фронт. Назначили его помощником начальника оперативного отдела штаба 10-й армии. В составе этого соединения он сражался на Донбассе, под Москвой, на Курской дуге, на Днепре, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Участвовал в разработке планов важнейших операций — Курской, Корсунь—Шевченковской, Балатонской и др. Несколько раз был ранен.

За активное участие в разгроме врага заслужил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и другие, множество медалей.

После окончания войны Евгений Иванович продолжал служить в армии. А когда началось освоение космоса, полковника Пелеева направили на строительство космодрома Байконур. Там он и познакомился с членом первого отряда космонавтов, своим земляком из соседнего села Шоршелы Андрияном Николаевым. Евгений Иванович провожал Андрияна Григорьевича в первый полет. После возвращения Николаева из Москвы, где ему вручили Золотую Звезду Героя, друзья сфотографировались на Байконуре.

У этого снимка есть своя тайна. Вообще-то на нем должно быть три человека. Третьим был кто-то из сотрудников космодрома. Но, вручая мне снимок, Евгений Иванович предупредил, что третьего их товарища в открытой печати показывать нельзя. Ни фамилии, ни должности его он не назвал. Просто сослуживец. Так серьезно, судя по всему, тот был засекречен.

Перед публикацией очерка о семье Пелеевых я показал снимок в обллите (так сокращенно называлось Управление по делам литературы и издательств, которое было призвано свято оберегать государственные секреты в СМИ). Там тоже настоятельно рекомендовали третьего со снимка убрать. Кто он был, я так и не узнал…