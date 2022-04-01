Звездное время Андрияна

Космонавтикой я начал увлекаться в 1999 году, в год 70-летия моего земляка, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. Друг друга мы знали еще раньше. В 1990 году мы с ним были избраны народными депутатами РСФСР, членами Верховного Совета Российской Федерации от родной Чувашской Республики. Андриян Григорьевич дважды слетал в космос: 11-15 августа 1962 года совершил полет на космическом корабле «Восток-3». С 12 августа этот полет проходил одновременно с полетом космического корабля «Восток-4», пилотируемого П.Р. Поповичем. А 1-19 июня 1970 года совместно с В.И. Севастьяновым Николаев совершил полет на космическом корабле «Союз-9» в качестве командира. С 1968 года Андриян Григорьевич — заместитель, а затем первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В 1990-1993 годах он работал постоянным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, а в последние годы трудился специалистом Мандатной комиссии Государственной Думы, председателем которой являлся его напарник по космосу и близкий друг В.И. Севастьянов. В Чувашии Указом Главы республики О.А. Николаева 2022 год объявлен Годом выдающихся земляков. В связи с этим я хочу остановиться в своей статье на некоторых эпизодах жизни и деятельности Андрияна Григорьевича Николаева. В 1999 году мы с ним написали книгу «Притяжение земли. Записки космонавта-3». В прошлом году мной написано продолжение этой книги «Звездный час Андрияна».

«Нет, сынок, это не конец…»

…В 1999 году А.Г. Николаев отмечал 70-летие. Я обратился к нему с почином: выпустить книгу о его жизни, полетах в космос, общественных работах. Он дал свое согласие. Вначале разговор шел об авторах: Николаев, Михайлов. Но я настоял на том, чтобы книга вышла под одним авторством: Андриян Николаев. За два месяца я написал книгу, составил ее, литературно обработал. Книгу мы назвали так: «Притяжение земли. Записки космонавта-3». Недаром Андриян Григорьевич Николаев под своим портретом в начале книги написал 2 ноября 2000 года: «Дорогим Валере, Розе Михайловым с сердечной благодарностью за составление прекрасной книги «Притяжение земли» и пожеланиями самого доброго в жизни».

При составлении книги меня интересовало, как Андриян попал в первый отряд космонавтов, первый полет в космос Андрияна. Меня впечатлило, как он летом 1956 года посадил на землю свой истребитель с заглохшим двигателем. В эти роковые минуты в сознании пилота будто бы промелькнули все прожитые им годы. И, как часто это бывает, осязаемо предстал перед ним образ матери Анны Алексеевны. «Нет, сынок, это не конец. Возьми себя в руки. Бог тебе выделил не только 26 лет!» — словно услышал он слова матери. И застывшие пальцы оторвались от кнопки катапульты, хотя по всем действующим инструкциям у него было право покинуть самолет. В твердых руках человека смирилась на секунды непослушная железная машина: пропахала поле, вздымая пыль, и остановилась. Андриян получил после разбирательства комиссии часы от командира полка за отвагу и спасение машины…

Главное — сохранять спокойствие

Общеизвестно, что 11 января 1960 года по решению ЦК КПСС и Правительства СССР была издана директива о формировании Центра подготовки космонавтов и отобраны первые двадцать летчиков-истребителей. Вскоре был создан корабль-тренажер, и Сергей Павлович Королев привлек в качестве инструктора-методиста летчика-испытателя Марка Лазаревича Галлая. Но стало ясно, что тренировать всех 20 летчиков неудобно и трудно. Было решено выделить группу из шести человек для ускоренной подготовки к первым полетам в составе Гагарина, Карташова, Николаева, Поповича, Титова и Быковского. Вскоре вместо отчисленного по болезни Карташова в шестерку был введен Григорий Нелюбов.

Подготовка к полетам шла интенсивно. На 17-18 января 1961 года были назначены госэкзамены для группы, приезжал сам Сергей Королев. Он задал вопрос Николаеву:

— Товарищ Николаев, что вы будете делать, если парашют при посадке не раскроется?

— Прежде всего сохранять спокойствие, — ответил Андриян хладнокровно. — А дальше действовать по обстановке.

На лице главного конструктора Николаев увидел добрую, едва заметную улыбку. Николаев получил оценку «отлично».

…Уже на космодроме в дом, где Николаев с Быковским отдыхали накануне полета, вечером приехал Королев. После общего разговора он попросил Николаева выйти на улицу.

— Не беспокойся, Андриян, все будет хорошо, — начал разговор Сергей Павлович. У меня к тебе один вопрос: если полет будет проходить нормально, согласен на четвертые сутки?

— Согласен, — ответил Андриян коротко, не задумываясь. Этот вопрос не был для него неожиданным, он на него уже ответил раньше, когда шел спор о сроках полета.

Шахматы на орбите

…Работа в космосе шла полным ходом. Андриян уже несколько раз расстегивал привязные ремни и свободно плавал в кабине. Этот своеобразный эксперимент был произведен впервые, ни космонавты, ни специалисты не знали, может ли космонавт после удаления от кресла вернуться обратно на свое рабочее место и пристегнуться к нему. По заданию ему нужно было выполнять различные упражнения для определения действия невесомости на вестибулярный аппарат, а также для определения работоспособности человеческого организма в свободном плавании. Он вращался вокруг продольной оси, в вертикальной плоскости, просто зависал в центре кабины. Потом так же неторопливо возвращался в кресло.

Первый полет Николаева закончился удачно, он находился в космосе четверо суток и совершил свыше 64 оборотов вокруг земного шара. Корабль преодолел свыше двух миллионов 600 тысяч километров — почти в восемь раз больше расстояния от Земли до Луны.

…Рейсами космических кораблей «Восток-5» и «Восток-6» в 1963 году завершилась программа полетов в космос на одноместных пилотируемых кораблях. К старту готовился новый многоместный космический корабль «Восход».

При составлении и написании книги я узнал много интересных фактов. Например, во время полета с Виталием Севастьяновым в 1970 году генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин предложил космонавтам сыграть в шахматы. В команде землян играют Каманин с летчиком-космонавтом СССР Виктором Васильевичем Горбатко, а Андриян с Севастьяновым — за тех, кто в космосе. Фигуры на доске фиксировались, чтобы они не улетели. По предложению Земли партия закончилась вничью.

Международный гроссмейстер Давид Бронштейн сказал по этому поводу: «Мы знаем, что космонавты очень любят шахматы, и с нетерпением ждали, кто же сделает первый космический ход на шахматной доске. Я от всего сердца поздравляю участников первого в истории космического матча и желаю успешного полета и мягкой посадки космическим шахматистам Андрияну Николаеву и Виталию Севастьянову».

Во время полета в космосе дочери Андрияна Николаева Аленке исполнялось шесть лет, и мама Валентина Терешкова изъявила желание прилететь вместе с ней в Евпаторию, чтобы поговорить с Андрияном по радио и посмотреть его по телетрансляции. Центр управления полетами преподнес Андрияну Николаеву такой приятный сюрприз.

В назначенное для связи с Землей время в наушниках он услышал дорогой голос своей дочери. За короткое время они говорили с ней о ее кукле, которую Андриян взял в космос, о черепахе и торте, подаренных Аленке дядями-космонавтами на ее день рождения… Разговор с самым дорогим человеком, дочерью, был для него настоящим сюрпризом и самым ценным подарком в день ее рождения. Андриян почувствовал прилив энергии и бодрости. Позади были восемь суток полета, а для него — будто не было этой разлуки.

Первые потери

…Андриян Николаев часто вспоминал слова основоположника современной космонавтики Константина Циолковского о полетах в космос: «…это дело рискованное и безмерно трудное. Оно потребует не только чрезвычайного напряжения сил и гениальных дарований, но и многих жертв…» — написал ученый в одном из своих трудов. И, к сожалению, был прав. 14 января 1966 года не стало Сергея Павловича Королева, который открыл дорогу в космос. За несколько дней до неожиданной смерти группа космонавтов посетила его в больнице.

— Ну как дела? — спросил он, когда космонавты расположились на стульях. В глазах конструктора вспыхнул знакомый всем им огонек. Андриян и его товарищи не хотели утомлять Королева рассказами об их делах, и Гагарин попытался перевести разговор на тему охоты.

— Напрасно отвлекаетесь от темы, — слегка улыбнувшись, продолжил Сергей Павлович. — Раз не хотите, то я вам расскажу. Сейчас на предприятии заканчиваются последние работы по подготовке к запуску очередного лунника. Мы все-таки научимся сажать наши корабли на поверхность Луны.

Он напомнил друзьям о том, что наступает пора наземных испытаний нового космического корабля, который впоследствии получил название «Союз», и нужно готовиться к серьезным полетам. Это была последняя встреча космонавтов с ним. Весть о скоропостижной смерти Королева до глубины души потрясла их.

Но вот что Андрияна больше всего удивляло — Сергей Павлович, даже будучи больным, не переставал мечтать о будущем космонавтики и строил большие планы.

27 марта 1968 года погибли Юрий Алексеевич Гагарин и Владимир Сергеевич Серегин. Была организована Государственная комиссия по расследованию трагедии. В состав комиссии входил и Андриян Николаев. У него были свои версии случившегося. Видимо, после доклада Гагарина на землю на высоте 4 тысячи метров произошла моментальная разгерметизация машины. Оба летчика на несколько секунд потеряли сознание. Когда пришли в себя, начали выводить самолет из штопора, но не хватило высоты. Вторая его версия — микровзрыв в кабине пилотов. К сожалению, эти версии Государственная комиссия не смогла доказать.

Неудавшееся покушение

…После выполнения программы полета 17 января 1969 года космический корабль «Союз-4» с космонавтами В. Шаталовым, А. Елисеевым, Е. Хруновым на борту совершил мягкую посадку, а «Союз-5» с Б. Волыновым приземлился 18 января. Космонавтов в аэропорту встречали большой делегацией, ее возглавлял сам Леонид Ильич Брежнев с членами Политбюро. В машине, которая двигалась за автомобилем генсека, сидели офицер КГБ, космонавты Алексей Леонов, Георгий Береговой, Валентина Терешкова и Андриян Николаев. При въезде в Боровицкие ворота Кремля вдруг раздались выстрелы. Впереди, сбоку от них, стоял человек в милицейской форме и из двух пистолетов вел беспорядочную стрельбу по автомашине, где сидели космонавты. Водитель потом умер от полученных ран, стрелок же был обезврежен.

Им оказался военнослужащий Ильин, который перепутал автомашины космонавтов и Л. Брежнева. Большая часть пуль, выпущенных им из двух пистолетов, попала в автомашину с космонавтами. Чудом не получил ранение в голову сидевший за водителем космонавт Алексей Леонов. А стрелок Ильин потом 20 лет провел в специальном учреждении. Андриян Николаев не переставал удивляться: каким образом этот человек, переодетый в милиционера, прошел на территорию Кремля и возле него не оказалось никого из охраны Кремля?

И аэропорт, и тракторный завод…

В течение семи созывов Андрияну Николаеву довелось представлять наш чувашский народ в Верховном Совете РСФСР. Это был нелегкий труд, связанный, прежде всего, с выполнением многочисленных наказов избирателей. К строительству в 1963 году в Чувашии аэропорта Андриян Григорьевич имел непосредственное отношение. В первое время здесь не было бетонной полосы, аэродром был грунтовый, поэтому здесь не могли приземляться тяжелые самолеты.

Однажды в Москву приехали руководители республики С.М. Ислюков и М.В. Зайцев. В то время Государственным комитетом Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению руководил В.Э. Дымшиц. Но строительство аэропорта не было включено в государственный план СССР. По этой причине в выделении специального аэродромного цемента С.М. Ислюкову было отказано.

— Андриян Григорьевич, я был у Дымшица, посочувствовал он мне, но отправил ни с чем. Помоги! — рассказал потом Николаеву Семен Матвеевич. Чувствовалось, что он заметно переживал.

Руководитель встретил Николаева доброжелательно. «Не могу вам отказать», — ответил Дымшиц, выслушав аргументы космонавта.

Вскоре проблема была решена. Чувашия получила необходимый строительный материал. С того времени, конечно, аэропорт расширился и расширяется дальше, укрепляется его материально-техническая база. Но именно в 60-е годы прошлого века Чебоксары начали принимать на своей земле и большие самолеты.

…Андриян с возмущением рассказывал, что некогда могучий Чебоксарский завод промышленных тракторов попал в глубокий кризис. Он вспомнил, что в первый раз в строительстве завода в Чебоксарах было отказано. Чиновники мотивировали это тем, что в Чувашии нет достаточной рабочей силы. На право разместить у себя этот завод в свое время претендовали и другие регионы Советского Союза, в особенности — приуральские.

Но отступать Андриян Григорьевич не захотел. Тогда с первым секретарем обкома КПСС С.М. Ислюковым они записались на прием к секретарю ЦК КПСС А.П. Кириленко. В ходе долгой аргументированной беседы им удалось убедить его в целесообразности строительства завода именно в Чувашии. В свою очередь Кириленко поддержал начинание республиканских лидеров на Политбюро. Вскоре появилось положительное решение, строительство гиганта было включено в государственный план.

Невозможно перечислить все объекты в республике, к строительству которых А.Г. Николаеву довелось прилагать свои усилия…

Последние годы

В 2021 году мне удалось побывать на Малаховом кургане в Севастополе. Во время Великой Отечественной войны на кургане фашистами были разрушены почти все памятники и почти все зеленые насаждения. На Аллее дружбы народов космонавтами Поповичем, Николаевым, Титовым и Гагариным потом были посажены каштаны. Последние два не сохранились, а каштаны, посаженные Николаевым и Поповичем 3 октября 1962 года, стали уже мощными, здесь есть и памятные таблички…

…Летом 3 июля 2004 года Андриян Григорьевич ушел от нас навсегда. Он был главным судьей Всероссийских летних сельских спортивных игр в Чувашии. У Андрияна были проблемы с сердцем. Он умер от инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком. Его похоронили в селе Шоршелы, на его родине, на территории чувашского Музея космонавтики. В часовне, где он похоронен, на стене выбиты его слова из нашей книги «Притяжение земли»: «Мне часто снятся родные Шоршелы и звезды над ними». Я помню, когда он произнес эти слова при встрече со мной. К ним хочу добавить следующее: очень хочется, чтобы у каждого человека на небосклоне горела ярким светом своя звезда…

Валерий Михайлов

Фото cap.ru и из личного архива