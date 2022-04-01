Директор «Чебоксары Арена» уволен из-за судимости

По результатам прокурорской проверки в Чебоксарах уволен заведующий спортсооружением «Ледовый дворец». Как сообщили в надзорном ведомстве, до назначения на эту должность он имел судимость за совершение умышленного преступления (злостное хулиганство). Между тем, согласно ТК РФ, к трудовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта не допускаются лица, не только имеющие, но и имевшие судимость за совершение тяжких преступлений. Прокуратура района внесла представление в адрес руководителя АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева». По результатам его рассмотрения заведующий был уволен.