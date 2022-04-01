Школьник из Чебоксар придумал приложение для снятия стресса

Проект мобильного приложения, помогающего справиться с волнением и стрессом, разработал победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2020 году, ученик чебоксарской школы № 56 Игорь Александров. Его приложение под названием «SPOK» (от слова «спокойствие») содержит контент, который заинтересует молодых людей, испытывающих тревогу перед контрольными, экзаменами, поступлением в вуз. В сервисе есть мотивирующие высказывания, познавательные статьи, музыка. Тестовую версию этой программы одиннадцатиклассник запустил вместе с командой единомышленников в прошлом году, тогда ею воспользовались более тысячи человек. А на днях во время марафона «Большой перемены», посвященного началу нового сезона конкурса талантливой молодежи, Игорь презентовал уже готовый «продукт». Изобретатель планирует сделать проект коммерческим и запустить приложение осенью этого года.