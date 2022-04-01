В Чебоксарах побывал камерный оркестр Игоря Лермана

От барокко до советского авангарда

«Считаю его одним из интереснейших и самобытных коллективов в России», — высказался Владимир Спиваков. «Я на сцене 43 года, это один из лучших оркестров, с которыми я пела», — дала высокую оценку Елена Образцова. Все это — про камерный оркестр Игоря Лермана, который побывал в гостях у Чувашской филармонии 5 апреля в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры России и Московской филармонии.

Коллектив существует совсем недалеко от нас, в Набережных Челнах, однако более чем за три десятка лет творческой жизни (свой первый концерт он дал в 1989 году) слава о нем разнеслась по всей России и зарубежью. Были даны сотни концертов, в том числе в Большом зале Московской консерватории, с такими звездами отечественной сцены как Денис Мацуев, Николай Петров и Виктор Третьяков, каждый из которых отзывался об оркестре как об «ансамбле выдающихся мастеров-виртуозов».

И действительно, помимо великолепной слаженности звучания чебоксарцы оценили яркие скрипичные соло заслуженных артистов Республики Татарстан Дениса Саттарова (концертмейстер оркестра) и Павла Савочкина, продемонстрировавших многообразие игровых приемов и умение быть как частью единого музыкального организма, так и «на передовой».

Программа концерта удивила разнообразием стилей, жанров и эпох, от барокко до советского авангарда. Барочные секвенции Иоганна Пахельбеля сменялись импрессионистскими исканиями Мориса Равеля, христианские мотивы Эрнеста Блоха — экспрессией танго Астора Пьяццоллы. Значительную часть программы составили транскрипции, обработки и переложения для камерного оркестра, выполненные бессменным руководителем коллектива, народным артистом Республики Татарстан, скрипачом и дирижером Игорем Лерманом.

К слову, Чебоксары попали на карту «Всероссийских филармонических сезонов» уже во второй раз — в декабре прошлого года филармонии выпала честь принимать на своей обновленной сцене известного виолончелиста Бориса Андрианова. Надеемся, что добрая традиция приглашения в столицу республики ведущих представителей российской музыкальной индустрии будет продолжена и в дальнейшем!

Мария Митина