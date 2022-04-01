Как получить накопленные по программе софинансирования пенсий средства?

В Программу софинансирования пенсий вступила еще в 2009 году и в течение 10 лет ежегодно перечисляла 12000 рублей. Нынче я вышла на пенсию. Как я могу получить накопленную сумму — всю сразу или ее как-то будут делить и доплачивать какой-то процент к основной пенсии?

Людмила Григорьева, Чебоксары.

Есть три варианта получения накопленной суммы, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Чувашии.

Первый — единовременная выплата . Участник программы получает сразу все средства, которые накопились на его счету. Но такая выплата возможна только в том случае, если сумма накоплений не будет выше 5% получаемой пенсии.

. Участник программы получает сразу все средства, которые накопились на его счету. Но такая выплата возможна только в том случае, если сумма накоплений не будет выше 5% получаемой пенсии. Срочная выплата . Суть ее в том, что накопления делятся равными частями для ежемесячных начислений на срок, установленный самим пенсионером. Правда, этот период не может быть меньше десяти лет.

. Суть ее в том, что накопления делятся равными частями для ежемесячных начислений на срок, установленный самим пенсионером. Правда, этот период не может быть меньше десяти лет. Накопительная пенсия. Средства просто прибавляются к уже установленной пенсии и будут выплачиваться ежемесячно до конца жизни.

Чтобы получить деньги, накопленные в ходе участия в Программе софинансирования, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Заявления о назначении накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты рассматриваются не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема. О назначении единовременной выплаты — в течение месяца. Деньги перечисляются в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения.

Напомним, право на получение накопленной суммы имеют мужчины, достигшие 60 лет и женщины 55 лет, а также граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия ранее указанных возрастов (при наличии требуемого страхового или специального стажа, величины пенсионного коэффициента, достижения определенного возраста).