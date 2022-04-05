В Чебоксарах начался отбор лучших команд юных инспекторов дорожного движения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары совместно с администрацией города ежегодно устраивают конкурс для команд юных инспекторов дорожного движения. На этот раз во Дворце детского и юношеского творчества предстояло определить 15 лучших по номинациям: «Знатоки ПДД «, «Фигурное вождение велосипеда», «Оказание первой доврачебной помощи». Уже из них в конце апреля по итогам финала Олимпиады назовут обладателей трех призовых мест.

Заявку на участие подали более 50 школ столицы Чувашии.

Городская Олимпиада ЮИД проводится Управлением образования администрации г. Чебоксары и отделом ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары

Опубликовано: 5 апреля 2022 г.


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