В Чебоксарах начался отбор лучших команд юных инспекторов дорожного движения

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары совместно с администрацией города ежегодно устраивают конкурс для команд юных инспекторов дорожного движения. На этот раз во Дворце детского и юношеского творчества предстояло определить 15 лучших по номинациям: «Знатоки ПДД «, «Фигурное вождение велосипеда», «Оказание первой доврачебной помощи». Уже из них в конце апреля по итогам финала Олимпиады назовут обладателей трех призовых мест.

Заявку на участие подали более 50 школ столицы Чувашии.

Городская Олимпиада ЮИД проводится Управлением образования администрации г. Чебоксары и отделом ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары