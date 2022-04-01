Вебинар «Русский по пятницам» поможет подготовиться к Тотальному диктанту

Скрутить собачью ножку или перебрать «рыковки»

Почти месяц каждую пятницу с семи до девяти вечера самые лучшие и титулованные филологи Чувашского госуниверситета проводят бесплатные подготовительные занятия к Тотальному диктанту. Желающие еще могут присоединиться: заключительный вебинар «Русского по пятницам» пройдет 8 апреля. А на следующий день, в субботу, состоится долгожданный праздник грамотности.

Как рассказал «СЧ» региональный координатор просветительской акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, подготовительные курсы проводятся с самого первого Тотального диктанта. По мнению Андрея Александровича, такие занятия дают возможность слушателям вспомнить правила русского языка. Особое внимание уделяется в первую очередь тем темам, которые важны для предстоящего диктанта. Кроме того, на каждом занятии слушатели пишут небольшие диктанты по другим произведениям автора Тотального диктанта этого года, что помогает им привыкнуть к стилю и особенностям письма.

Проводят «тотальную подготовку» преподаватели кафедры русского языка и литературы: доценты Надежда Федорова, Тамара Ерина, Татьяна Романова, Эльвира Чуева, а также старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного Ирина Бакина. Базовый материал присылает штаб Тотального диктанта, а специалисты ЧГУ расширяют его — добавляют свои таблички, разработки, подробнее разбирают опасные места в словах и предложениях.

Однако если раньше «Русский по пятницам» проводился очно (в аудиториях университета собиралось порой до 40 человек), то теперь подготовка идет в виде вебинаров в онлайн-формате. По словам председателя городской экспертной комиссии по Тотальному диктанту, доцента кафедры русского языка и литературы ЧГУ Надежды Федоровой, для некоторых слушателей, кто живет далеко, это даже удобно. И все же общение вживую приятнее как для преподавателей, так и для «учеников» — особенно тех, кто посещает «Русский по пятницам» давно.

КСТАТИ Проводит Тотальный диктант не только кафедра русского языка и литературы факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ, но и кафедра русского языка как иностранного. Напомним, для иностранцев, изучающих русский язык, существует специальная версия Тотального диктанта — тест TruD. Он создается на основе текста автора и включает две части: девять тестовых заданий и небольшой диктант.

«С удовольствием проводим эти занятия, — призналась Надежда Александровна. — Нам очень интересны слушатели «Русского по пятницам». Это увлеченные люди, причем необязательно филологи. Всегда усердно готовится к диктанту Светлана Николаевна Филиппова — работник инженерно-технической отрасли. Она с каждым годом улучшает свой результат и сейчас очень близка к пятерке. Приятно, что среди «учеников» есть и выпускники нашего вуза. Также немало слушателей «элегантного возраста», как, например, наш давний друг, профессор Тихон Сергеевич Сергеев…»

За десять лет, что Тотальный диктант проводится в Чебоксарах, «Русский по пятницам» сдружил «учеников». Теперь это неофициальный клуб любителей русского языка. И собираются они вместе даже не из-за того, что чего-то не знают, а потому, что хотят пообщаться друг с другом, считают преподаватели. Правда, сейчас, когда занятия перешли в онлайн-формат, делать это стало труднее. Может, поэтому и количество слушателей «Русского по пятницам» немного сократилось…

В минувшую пятницу вебинар провела доцент кафедры русского языка и литературы, кандидат филологических наук Тамара Ерина. В первой части занятия все присоединившиеся к онлайн-конференции писали диктант, составленный по произведению Марины Степновой «Женщины Лазаря» (напомним, именно эта писательница выбрана автором нынешнего текста Тотального диктанта), а во второй — разбирали типичные ошибки, сначала орфографические, затем — пунктуационные.

По словам слушателей, занятие оказалось весьма полезным и интересным. Одна из постоянных участниц Тотального диктанта Ирина Алатырцева очень обрадовалась, что не допустила в тренировочном тексте ни одной ошибки. «Есть надежда на пятерку!» — воодушевилась она.

Несмотря на то что Ирина — филолог по образованию, подготовку перед главным диктантом года старается не пропускать. В этом году, работая с текстами Марины Степновой, она открыла для себя много новых интересных слов и выражений. Например, редко встречающееся словосочетание «собачья ножка», прозвучавшее в последнем диктанте, означает самокрутку, а что такое «рыковка», можно догадаться по аналогии с «андроповкой»…

Но чаще всего трудности при написании диктанта возникают в постановке знаков препинания, поделились опытом слушатели. Ведь существует такое понятие, как авторская пунктуация, которую бывает непросто угадать. Впрочем, в сложных случаях допускаются несколько вариантов постановки запятых, тире и двоеточий. И тут Ирина, как «старожил» Тотального диктанта, посоветовала довериться своей интуиции и внимательно прислушиваться к интонации диктующего. Ну а самое главное во время диктанта — справиться с волнением. «25 лет преподаю, около шести лет пишу Тотальный диктант и каждый раз волнуюсь, как студентка», — призналась Ирина.