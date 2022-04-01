С 15 апреля в республике начинается экологический месячник

Об этом на еженедельном правительственном совещании сообщил министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов.

Его цель — санитарная очистка и благоустройство территорий. Проводится месячник ежегодно в апреле–мае во всех муниципалитетах. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков обратился к главам муниципалитетов и руководителям органов исполнительной власти с просьбой внимательно отнестись к экологическим мероприятиям и оказать поддержку в привлечении людей.

В этот период проходят Общероссийские дни защиты от экологической опасности, призванные привлечь внимание общественности к состоянию окружающей среды. Запланированы мероприятия, приуроченные к календарным природоохранным датам, массовые экологические субботники «Зеленая весна», «Вода России», «Нашим рекам и озерам — чистые берега!», в рамках которых будут осуществляться очистка водоохранных зон, прибрежных полос и водоемов, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, очистка и благоустройство родников. Намечены также мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России» и Международная акция «Сад памяти».

На сегодня в республике действует 154 отряда юных экологов с общим количеством участников порядка 2900 человек, 34 школьных лесничества, к работе которых привлечены 675 человек. В целях формирования экологической культуры и воспитания бережного отношения к природным ресурсам учреждениями образования и культуры, общественными экологическими организациями проводятся лекции, беседы и уроки со школьниками, дошкольниками, различные мероприятия и акции со студентами.

Владимир Петров