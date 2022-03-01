Мгновенные уроки жизни

Есть книги незаметные, и имена их авторов никак не на слуху массовой аудитории. К примеру, «Бессонница» Виталия Захарова. Уверен — большинству это имя (как и мне, когда впервые взял в руки книгу) ничего не скажет. Этот писатель не из числа «звездных», обласканных всенародной славой. Но какая стоящая вещь укрылась под неприметной обложкой!

Здесь нет остросюжетного развития событий, нет излишнего бросающегося в глаза драматизма, зато в небольших по объему рассказах и повестях есть жизнь, фиксируемая штрихами отдельных людских судеб.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Виталий Захаров родился 23 февраля 1941 года в деревне Средние Татмыши Канашского района.

Выпускник Чувашского государственного педагогического института и Высших литературных курсов Союза писателей СССР. Работал на строительстве Братской ГЭС, был заведующим сельским клубом, учетчиком фермы, спорторганизатором, литературным сотрудником газеты «Молодой коммунист», работал в бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Чувашии. Долгое время являлся редактором-составителем альманаха «Дружба», был заместителем председателя правления Союза писателей Чувашии.

В 1957 году на страницах газет «Советская Чувашия» и «Молодой коммунист» опубликованы первые рассказы Виталия Захарова. Вскоре они появились в коллективных сборниках «В ногу с жизнью» (1960) и «Парус» (1968). В 1968 году вышла первая книга рассказов под названием «Сердце человека», в 1972 году вторая — «Пуд соли». В этом же году в альманахе «Дружба» опубликована фантастическая повесть «Встреча с демоном». В 1975 году появился еще один авторский сборник «Бессонница», а год спустя в альманахе «Дружба» фантастическая повесть «Черный дублер».

Большое место в творчестве писателя также занимали художественные переводы на русский язык произведений чувашских писателей А. Артемьева, А. Eмельянова, В. Игнатьева, Г. Краснова и других.

Как можно бояться улыбки? Но именно со страха перед нею, простой человеческой улыбкой, начинается одно из произведений. Надзиратель одного из «лагерей смерти» разорвал человеку рот, и на всю жизнь у выжившего заключенного осталась сформировавшаяся из зарубцевавшихся шрамов «улыбка». Он продолжает свою армейскую службу, и вдруг одна, всего одна случайно услышанная фраза возвращает боль пережитого в фашистском концлагере и одновременно дает надежду на возмездие.

Хотите подробнее — тогда прочитайте повесть «Бессонница». Интересно о чем думает неприметный вахтер в общежитии и какую роль в ее жизни играет весна? — прошу, рассказ «Вешние воды». А что значит фраза: «Понял я потом, что потерял их, родителей-то, еще раньше, до их смерти!» Уехать и вспоминать об отце с матерью от случая к случаю… и какой потом себе человек самосуд устраивает — об этом рассказ «Суд идет».

Девять произведений под одной обложкой. Девять историй как быть человеком, как оставаться человеком… Каждая дает свой неповторимый урок. Как-то неожиданно возникло у меня по ходу чтения, когда переходил уже к последнему из рассказов, сравнение: это ж как заповеди! При этом ни одно из произведений ни в коей мере нельзя трактовать как назидание и поучение. Нет, талант Виталия Захарова как раз в том, что он избегает прямого внушения: вот это — хорошо, а это — плохо…

Вспомнились пресловутые вечные вопросы, поставленные великой русской литературой: «Кто виноват?» и «Что делать?» И поразило то, как произведения чувашского прозаика дают на них свой вариант ответа. Люди, привыкшие к определенному будничному ритму и враз выбитые из колеи, — они должны заново обрести себя в жизни, которая, оказывается, на шаг впереди бежит, в советах не нуждается, а вот тебе приноровиться к ее ходу нужно. Или же последовать выстраданному старшим механиком автопарка решению: «Каждый человек должен сам однажды почувствовать, что не может, не в силах уже двигать дело на своем участке вперед. А коли так — уйди с этого места, уступи его более умелому».

Вот вроде бы о простом рассказывает автор, но как! Выхватить штрих и облечь его в форму — полдела, заставить задуматься и осмыслить — искусство. Вот еще один сюжет: два выросших вместе человека, вместе освоившие лыжи, всегда вместе соревновавшиеся — пошли разными путями. А встретились, и оказалось, что «она, в целом-то немного добившаяся в жизни, — фельдшер сельской больницы, жена агронома и мать глазастенькой девочки — была спокойной, уверенной в себе, счастливой. А он, спортсмен с мировым именем, весь издерган, одинок со своей славой, счастьем от него и не пахло…» Через призму своих героев Виталий Захаров выводит одну истину: у одних — «дело и только дело, не считаясь ни с чем, и ничего другого не принимая во внимание», другие же — «тоже всегда и умом и руками в работе, но еще и сердцем… чтобы в любом деле душа была, красота…» Читаешь такие строки — и непременно свое что-то похожее вспоминается! А раз так — значит, цепляет книга своим содержанием.

Вопросы:

1. Почему Василий, герой повести «Бессонница», прозвал одного из своих сослуживцев «клубным клопом»?

2. Благодаря кому Геннадий Торопков, спортсмен с мировой известностью, обрел свое второе дыхание?

3. Сколько в сборнике Виталия Захарова материнских образов и в чем их сходство?

Федор Козлов