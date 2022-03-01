Мгновенные уроки жизни

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Есть книги незаметные, и имена их авторов никак не на слуху массовой аудитории. К примеру, «Бессонница» Виталия Захарова. Уверен — большинству это имя (как и мне, когда впервые взял в руки книгу) ничего не скажет. Этот писатель не из числа «звездных», обласканных всенародной славой. Но какая стоящая вещь укрылась под неприметной обложкой!
Здесь нет остросюжетного развития событий, нет излишнего бросающегося в глаза драматизма, зато в небольших по объему рассказах и повестях есть жизнь, фиксируемая штрихами отдельных людских судеб.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Виталий Захаров родился 23 февраля 1941 года в деревне Средние Татмыши Канашского района.
Выпускник Чувашского государственного педагогического института и Высших литературных курсов Союза писателей СССР. Работал на строительстве Братской ГЭС, был заведующим сельским клубом, учетчиком фермы, спорторганизатором, литературным сотрудником газеты «Молодой коммунист», работал в бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Чувашии. Долгое время являлся редактором-составителем альманаха «Дружба», был заместителем председателя правления Союза писателей Чувашии.
В 1957 году на страницах газет «Советская Чувашия» и «Молодой коммунист» опубликованы первые рассказы Виталия Захарова. Вскоре они появились в коллективных сборниках «В ногу с жизнью» (1960) и «Парус» (1968). В 1968 году вышла первая книга рассказов под названием «Сердце человека», в 1972 году вторая — «Пуд соли». В этом же году в альманахе «Дружба» опубликована фантастическая повесть «Встреча с демоном». В 1975 году появился еще один авторский сборник «Бессонница», а год спустя в альманахе «Дружба» фантастическая повесть «Черный дублер».
Большое место в творчестве писателя также занимали художественные переводы на русский язык произведений чувашских писателей А. Артемьева, А. Eмельянова, В. Игнатьева, Г. Краснова и других.

Как можно бояться улыбки? Но именно со страха перед нею, простой человеческой улыбкой, начинается одно из произведений. Надзиратель одного из «лагерей смерти» разорвал человеку рот, и на всю жизнь у выжившего заключенного осталась сформировавшаяся из зарубцевавшихся шрамов «улыбка». Он продолжает свою армейскую службу, и вдруг одна, всего одна случайно услышанная фраза возвращает боль пережитого в фашистском концлагере и одновременно дает надежду на возмездие.
Хотите подробнее — тогда прочитайте повесть «Бессонница». Интересно о чем думает неприметный вахтер в общежитии и какую роль в ее жизни играет весна? — прошу, рассказ «Вешние воды». А что значит фраза: «Понял я потом, что потерял их, родителей-то, еще раньше, до их смерти!» Уехать и вспоминать об отце с матерью от случая к случаю… и какой потом себе человек самосуд устраивает — об этом рассказ «Суд идет».
Девять произведений под одной обложкой. Девять историй как быть человеком, как оставаться человеком… Каждая дает свой неповторимый урок. Как-то неожиданно возникло у меня по ходу чтения, когда переходил уже к последнему из рассказов, сравнение: это ж как заповеди! При этом ни одно из произведений ни в коей мере нельзя трактовать как назидание и поучение. Нет, талант Виталия Захарова как раз в том, что он избегает прямого внушения: вот это — хорошо, а это — плохо…
Вспомнились пресловутые вечные вопросы, поставленные великой русской литературой: «Кто виноват?» и «Что делать?» И поразило то, как произведения чувашского прозаика дают на них свой вариант ответа. Люди, привыкшие к определенному будничному ритму и враз выбитые из колеи, — они должны заново обрести себя в жизни, которая, оказывается, на шаг впереди бежит, в советах не нуждается, а вот тебе приноровиться к ее ходу нужно. Или же последовать выстраданному старшим механиком автопарка решению: «Каждый человек должен сам однажды почувствовать, что не может, не в силах уже двигать дело на своем участке вперед. А коли так — уйди с этого места, уступи его более умелому».
Вот вроде бы о простом рассказывает автор, но как! Выхватить штрих и облечь его в форму — полдела, заставить задуматься и осмыслить — искусство. Вот еще один сюжет: два выросших вместе человека, вместе освоившие лыжи, всегда вместе соревновавшиеся — пошли разными путями. А встретились, и оказалось, что «она, в целом-то немного добившаяся в жизни, — фельдшер сельской больницы, жена агронома и мать глазастенькой девочки — была спокойной, уверенной в себе, счастливой. А он, спортсмен с мировым именем, весь издерган, одинок со своей славой, счастьем от него и не пахло…» Через призму своих героев Виталий Захаров выводит одну истину: у одних — «дело и только дело, не считаясь ни с чем, и ничего другого не принимая во внимание», другие же — «тоже всегда и умом и руками в работе, но еще и сердцем… чтобы в любом деле душа была, красота…» Читаешь такие строки — и непременно свое что-то похожее вспоминается! А раз так — значит, цепляет книга своим содержанием.

 

Вопросы:

1. Почему Василий, герой повести «Бессонница», прозвал одного из своих сослуживцев «клубным клопом»?
2. Благодаря кому Геннадий Торопков, спортсмен с мировой известностью, обрел свое второе дыхание?
3. Сколько в сборнике Виталия Захарова материнских образов и в чем их сходство?

Федор Козлов
Опубликовано: 31 марта 2022 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.