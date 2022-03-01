В Чебоксарах высадят 285 лип

С 7 апреля по 22 мая в столице Чувашии пройдут весенние экологические мероприятия — субботники и посадка деревьев. В этом году в городе приняли решение отказаться от маленьких саженцев. Вместо этого будут высаживать саженцы мелколистной липы в возрасте 10-12 лет — высотой около 2,5 метра и толщиной ствола до 3 сантиметров. Всего этих саженцев будет 285. Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Чебоксар, молодняк посадят в местах вырубки сухостойных деревьев. В течение года, согласно условиям муниципального контракта, подрядчик обязан будет ухаживать за молодыми деревьями.