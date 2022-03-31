2 апреля. Республика в событиях и лицах

1932 – в с. Большие Яльчики Яльчикского района родился Владимир Иванович Агеев, график, живописец, народный художник Чувашской АССР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К. Иванова. Внес значительный вклад в развитие национальной школы изобразительного искусства. Много и плодотворно работает в живописи, станковой графике, в оформлении и иллюстрировании книг. В числе лучших произведений — «К.В. Иванов на празднике хоровода», «Современная песня», «Болгарский хан Алмуш принимает посольство из Багдада», «Оборона Сувара от монголо-татар», «Крещение чувашей», «Чувашский хоровод», «Хмель», «Чувашские легенды», «Волшебные узоры», «Древние чуваши».

1938 – в д. Малые Меми Кайбицкого района Республики Татарстан родилась Раиса Ильинична Ерусланова, государственный деятель, профессор, заслуженный работник соцзащиты населения Чувашской Республики и РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Работала главным врачом Республиканской стоматологической поликлиники, министром социального обеспечения Чувашской АССР, министром социальной защиты Чувашской Республики, директором Чебоксарского филиала Российского государственного социального университета.

Автор более 150 научных работ, 30 учебных пособий по проблемам развития и совершенствования государственной политики в сфере социальной защиты населения.

1947 – в д. Байдеряково Чебоксарского района родился Александр Федорович Федоров, артист балета, заслуженный артист Чувашской АССР и РСФСР. Воспитанник первой чувашской балетной студии при Ленинградском хореографическом училище им. А. Вагановой. Работал в Чувашском государственном музыкальном театре, исполнял главные партии классического репертуара. В первом чувашском балете «Сарпиге» исполнил одну из главных ролей — Сардивана. С 1971 года начал работать солистом, педагогом-репетитором Eкатерин­бургского академического театра оперы и балета «Россия». Исполнил более 40 основных партий классического мирового балета. Гастролировал в Италии, Японии, Чили, Корее и других странах.

1948 – в г. Серов Свердловской области родился Энвер Азизович Аблякимов,

государственный деятель, заслуженный строитель РФ, лауреат Национальной общественной премии им. Петра Великого, почетный гражданин Шемуршинского района . В 1972-1993 годах работал главным инженером Чувашского территориального управления строительства, председателем Калининского райисполкома Чебоксар, заведующим отделом строительства Чувашского обкома КПСС, управляющим трестом «Чувашсельстрой», председателем объединения «Чуваш­агропромстрой». В 1994-2012 годах – вице-президент Чувашии, Председатель Кабинета Министров республики, президент корпорации «Нечерноземагропромстрой», руководитель Администрации Президента Чувашии, начальник Республиканского управления капитального строительства. С 2013 года – на преподавательской и общественной работе.

1963 – образован Волго-Вятский экономический район в составе республик Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Горьковской и Кировской областей. Все субъекты ВВЭР в 2000 году вошли в Приволжский федеральный округ, образованный Указом Президента РФ.

1966 – на чемпионате РСФСР по шахматам чемпионом стал чебоксарец Владимир Дмитриевич Сергиевский. Первый мастер спорта СССР международного класса среди шахматистов Чувашии. В его активе — победы над многими известными российскими и зарубежными шахматистами, в том числе над международным гроссмейстером В. Корчным, чемпионом мира по шахматам Б. Спасским. В Чебоксарах проводится мемориал в его память.