Алина Алексеева снова покорила пьедестал

Спортсменка из Чувашии стала лидером Всероссийских соревнований по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева.

Состязания проходили в Москве, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Об успехах представительницы нашей республики «СЧ» уже неоднократно рассказывала. На сей раз подопечная Алексея Атласкина по результатам тяжелых поединков завоевала золотую медаль в весовой категории до 75 кг. Второе место заняла Лия Плотникова из Якутии. Бронзовыми призерами стали Елена Неживова и Илона Шапки, выступавшие за Калужскую область и Северную Осетию соответственно.