Алина Алексеева снова покорила пьедестал

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спортсменка из Чувашии стала лидером Всероссийских соревнований по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева.
Состязания проходили в Москве, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Об успехах представительницы нашей республики «СЧ» уже неоднократно рассказывала. На сей раз подопечная Алексея Атласкина по результатам тяжелых поединков завоевала золотую медаль в весовой категории до 75 кг. Второе место заняла Лия Плотникова из Якутии. Бронзовыми призерами стали Елена Неживова и Илона Шапки, выступавшие за Калужскую область и Северную Осетию соответственно.

Опубликовано: 24 марта 2022 г.


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