25 марта —  День  работника культуры

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой и традициями, которые год от года крепнут и развиваются. В этом – огромная заслуга людей, наделенных творческим даром, увлеченных своим делом, умеющих привить другим любовь к прекрасному.  Благодаря вам в республике успешно развиваются профессиональное искусство, музеи, библиотеки,  сфера образования в области культуры, народное творчество. Вы формируете духовное достояние нации, влияете на нравственные устои общества. Вам принадлежит особая роль в развитии и гармонизации общества.

В этом году, объявленном Указом Президента РФ Годом культурного наследия народов России, ваш профессиональный праздник обретает особый смысл. Мы можем гордиться тем, что именно Чувашия – край ста тысяч узоров – станет местом воплощения проекта «Вышитая карта России», который реализуется по нашей инициативе. Чувашская земля в этом году также станет местом проведения Детской фольклориады народов России и иных масштабных мероприятий.

Мы не только отдаём дань уважения работникам культуры. Продолжаем строить новые объекты культуры, меняем облик существующих учреждений, совместно с вами выстраиваем планы по дальнейшей поддержке их коллективов, запускаем новые проекты, направленные на популяризацию народного искусства, сохранение культурных ценностей и традиций, памятников археологии, истории и культуры, этнокультурного многообразия, самобытности всех народов и этнических общностей проживающих на территории республики.

Выражаю признательность всем работникам отрасли культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и верность профессии. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых успехов!

 Олег Николаев, Глава Чувашии 

Опубликовано: 25 марта 2022 г.


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