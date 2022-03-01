«Черные» списки аграрных заемщиков оценит прокуратура

А у градостроителей появится информационная система

Правомерность внесения банками в «черные» списки аграриев, имеющих льготные кредиты, будет обсуждена на специальном совещании с участием представителей прокуратуры республики. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на вчерашнем заседании правительства.

Тема эта, как сообщала «СЧ», впервые прозвучала в понедельник, на еженедельной планерке в Доме правительства. По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, сельхозпроизводителей, которым предоставлена возможность продления срока льготных кредитов, банки намереваются заносить в свои «черные» списки. Глава республики счел это недопустимым — данная преференция, отметил он, представлена по решению Президента страны в условиях ужесточения санкций.

На заседании Кабмина тема списков возникла в контексте обсуждения доклада Сергея Артамонова о подготовке к посевной и финансировании полевых работ. По данным министра, на все полевые работы в этом году аграриям Чувашии потребуется порядка 2,7 млрд рублей кредитных ресурсов. В их числе — льготные займы. Намеченное совещание станет превентивной мерой по недопущению «черных» списков. «Каждый такой случай должен фиксироваться, и мы будем с этим разбираться детально», — заявил Глава.

Цифра 2,7 млрд рублей кредитных средств потребуется АПК республики на полевые работы 2022 года.

Вся посевная площадь в республике нынче составит 554 тыс. гектаров, большая часть — зерновые, зернобобовые, технические культуры, картофель, овощи. Под будущий урожай было посеяно 86 тыс. озимых, состояние их хорошее. В полной потребности запасено семян, пополняются запасы удобрений, ГСМ. Предпосылок к подорожанию горючего нет, ведутся переговоры с основными поставщиками о льготных условиях поставок. Что касается пополнения технического парка, темы закупки техники немного снизились по сравнению с прошлым годом. Да и техники у поставщиков поубавилось… Олег Николаев нацелил Минсельхоз на своевременное доведение до получателей денежных средств, чтобы они способствовали достижению поставленных целей.

Министр также сообщил об изменениях в программу «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». В частности, после уточнения республиканского бюджета увеличиваются объемы ввода жилья для сельчан. А согласно поправкам в постановление Кабинета министров от 11 февраля 2020 года увеличивается размер гранта на развитие семейных ферм — с 10 до 15 млн рублей, а на выращивании молочного и мясного направления — с 5 до 7 млн.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов презентовал создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашии. Ее цель — объединение и обработка данных градостроительной сферы. Внедрение системы обеспечит органы государственной власти и местного самоуправления, участников строительного рынка достоверными сведениями, необходимыми для градостроительной деятельности.

На заседании было принято постановление о порядке осуществления многофункциональным центром услуг выездного приема заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и регистрации прав на него. А также порядок исчисления платы за выезд работника МФЦ. Утверждено также минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты.