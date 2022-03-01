В Чувашии стартовал благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства»

Старт ежегодному марафону в минувший вторник дал Глава Чувашии в новочебоксарском технопарке «Кванториум». По словам Олега Николаева, благотворительный марафон гармонично дополняет меры, которые принимают федеральные и республиканские власти по поддержке детей. Средства, собранные во время акции добра, чувашское отделение Российского детского фонда направляет на помощь ребятам с серьезными проблемами здоровья, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детским домам, школам-интернатам и домам ребенка. Также фонд помогает проводить чемпионаты Школьной волейбольной лиги Чувашии, пополнять книжные фонды библиотек, поддерживает особо одаренных мальчишек и девчонок. Напомним, марафон проводится в республике с 1995 года. Ежегодно к нему присоединяются в среднем от полутора до двух тысяч участников. В прошлом году сумма пожертвований превысила 5,8 млн рублей.
Опубликовано: 23 марта 2022 г.
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