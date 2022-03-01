В Чувашии подвели годовые итоги борьбы с коррупцией

Громкие дела минувшего года

«Главное стратегическое достижение в борьбе с коррупцией — централизация антикоррупционной деятельности в органах государственной власти. За счет этого удалось добиться возможности быстро выявлять подобные преступления». Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании комиссии по противодействию коррупции.

По словам Главы региона, теперь у правительства есть механизм, позволяющий вести превентивную работу, не доводить ситуацию до коррупционных инцидентов и преступлений. Профилактическая работа может быть усилена и за счет цифровых сервисов, и централизации деятельности контрольно-счетных органов.

В этом ключе интересным был прозвучавший от силовиков тезис о необходимости оперативного сопровождения каждого крупного контракта. Это будет полезным и профилактически. Зная, что оперативники и аналитики МВД и ФСБ следят за каждым траншем и вникают в каждую смету, соблазна «согрешить» должно быть меньше. А главное — меньше станет ситуаций, когда по актам объект сдан, а в реальной жизни над ним еще работать и работать. А деньги исполнителю уже уплачены… Подобные схемы в Чувашии выявлялись, и приводили к задержаниям и обвинительным приговорам.

Словно исторические вехи прожитого года звучали в докладах силовиков краткие фабулы выявленных преступлений, уголовных дел и вынесенных приговоров. Например, в Ибресинском районе была попытка нажиться на жилье для многодетной семьи. Глава района заключил с сыном договор, тот арендовал у администрации участок, и на бюджетные деньги построил жилье — непригодное к проживанию в нем людей…

Или история в Шумерлинском районе. Там местная жительница передала чиновнице администрации 25 тысяч рублей, чтобы решение аукциона было «правильным» и у нее выкупили жилье для предоставления детям-сиротам. Беда была еще и в том, что жилье оказалось совсем неподходящим для сирот.

Громким получилось и расследование в отношении главного бухгалтера и ряда лиц из ГКЧС Чувашии, когда сильным скандалом обернулась закупка антитеррористических металлодетекторов. Среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию было немало высокопоставленных лиц — депутат Госсовета, 6 глав муниципальных образований, 13 специалистов федеральных органов исполнительной власти. Многие коррупционные проявления были вскрыты оперативниками Управления ФСБ России по Чувашии.

Уже виден профилактический эффект работы, отметил руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин. Так, в 2021 году возбуждено 215 уголовных дел о коррупции, их число снизилось по сравнению с 2020 годом на 10%. Соответственно, число обвиняемых по таким делам сократилось — к ответственности привлечено 92 человека.

КСТАТИ

Любопытными стали итоги, проведенного по заказу правительства республики, социологического исследования. Опросили 870 респондентов во всех городах и районах республики про их впечатления о коррупции в регионе. В целом ее уровень оценен жителями как средний, больше половины при этом полагали, что этот уровень за последний год не вырос. Наибольшая же вероятность попасть в коррупционную ситуацию, по мнению опрошенных, возникает при получении бесплатной медицинской помощи, при урегулировании вопросов с автоинспекцией, поступлении в школу, получении услуг по ремонту.

А некоторые участники опроса и вовсе упомянули тягу к коррупции, как характерную черту нашего менталитета. Видимо поэтому, по «исторической инерции», немало водителей, особенно нетрезвых, при остановке инспектором ГИБДД, явно не подумав, произносят: «А может, договоримся?» Потом повторяют ее вновь, невзирая на предупреждение о том, что дача взятки наказуема. И становятся фигурантами уголовных дел.