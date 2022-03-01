По выходным в Чебоксарах заработают сельхозярмарки

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чтобы поддержать сельхозпроизводителей и обеспечить чебоксарцев местной экологически чистой продукцией по доступным ценам, со 2 апреля в столице Чувашии заработают ярмарки выходного дня, которые плавно перейдут в традиционные весенние сельхозярмарки.
По данным чебоксарской мэрии, продажа фермерских товаров развернется на территориях торгового комплекса «Николаевский», компании «Северная» и торгового дома «Шупашкар», где сельхозпроизводителям республики предоставят бесплатные места.
Закупаться местными овощами, домашними яйцами, молоком и творогом в таких «точках» горожане смогут вплоть до 8 мая. А летом, как сообщил руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин в своем Телеграм-канале, в городе планируется открыть первый фермерский дворик. Напомним, создавать подобные мини-рынки местной продукции предложил Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 23 марта 2022 г.


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