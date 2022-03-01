АЛЛА САМОЙЛОВА,

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

«Благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которая действует в стране уже второй год, Росздравнадзор отслеживает наличие лекарственных препаратов по всей цепочке — от производителя до конечного потребителя. Мы можем с точностью до конкретного учреждения сказать, где и сколько препаратов имеется, и

на сегодняшний день мы не видим особых опасений по достаточному количеству лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторое снижение сегодня в аптеках. Но эти препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время они должны поступить в аптечную сеть».