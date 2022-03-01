В Чебоксарах появится улица в честь экс-мэра Игумнова

Одна из улиц в микрорайоне «Новый город» будет названа в честь почетного гражданина Чебоксар, бывшего мэра города Анатолия Игумнова. Решение об этом было принято на комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании улиц, площадей, иных территорий Чебоксар, сообщили в пресс-службе Чебоксарского горсобрания депутатов. Напомним, при Игумнове были построены городской детский медицинский центр, стадион «Спартак», «Дорога к храму». Также преобразились набережная залива и центральная часть города. В свое время результатом этой работы стала победа столицы Чувашии во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России».