17-летний водитель ВАЗ-2114 находился «под кайфом»

Необычные маневры автовладельцев всегда привлекают внимание инспекторов ГИБДД. Поэтому сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району лейтенант полиции Сергей Иванов и старший лейтенант полиции Алексей Краснов сразу засекли автомобиль, резко затормозивший вдалеке от них. Водитель явно избегал встречи с полицией, и стражи дорог решили выяснить, по какой причине.

«Четырнадцатая», между тем, пересекла сплошную полосу дорожной разметки и рванула в обратном направлении, но патрульный экипаж успел разглядеть машину без номеров и бампера. Это «чудо на колесах» уже попадалось на глаза инспекторам с разными ездоками. Но последний, пожалуй, превзошел всех своих предшественников.

Когда удиравшего от ГИБДД водителя остановили после непродолжительного преследования, выяснилось, что пересечение сплошной — это еще «цветочки». У 17-летнего новочебоксарца не было водительских прав, к тому же вел себя несовершеннолетний, которого ранее привлекали к административной ответственности, очень странно: от полного безразличия стремительно переходил в состояние агрессии и так же неожиданно снова стихал. Полицейские предположили, что нарушитель находится в состоянии наркотического опьянения, но от прохождения освидетельствования в специализированном медицинском учреждении юноша отказался. Автомобиль уехал на штрафплощадку, и мама нарушителя, в присутствии которой оформлялись административные материалы по шести (!) статьям КоАП РФ, попросила ни в коем случае не отдавать транспортное средство сыну. Впрочем, после завершения всех процедур больше об отпрыске женщина не беспокоилась: подросток отправился в одну сторону, мама — в другую. Видимо, их пути разошлись намного раньше…